От зерновых сделок до Дворца культуры милиции

Климат для города – это судьба. В судьбе Петербурга с его капризным климатом было записано что угодно – величие, богатство, верность традициям и новаторство. Но растить и кормить здесь кажется не очень умели. Как и торговать чем-то кроме смыслов, престижа и доступа к карьерным лифтам. Вот и зданий бирж в Петербурге сравнительно немного. 130 лет назад, 12 июля 1895 года открылись действия Калашниковской хлебной биржи, а хлеб в главном российском городе официально стал считаться биржевым активом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Калашниковская набережная

Фото: pastvu.com Калашниковская набережная

Фото: pastvu.com

Кто кормил столицу?

Идея создания специализированной биржи возникла еще в 1892 году, когда учредительную комиссию возглавил купец Иван Федорович Мухин. Три года потребовалось на организационные вопросы и официальную регистрацию нового торгового учреждения. Управление биржей осуществляло Биржевое общество, в состав которого входили 106 торговцев, 6 страховых компаний и 8 банков. Оперативное руководство находилось в руках биржевого комитета под председательством потомственного почетного гражданина Василия Ивановича Воробьева. В 1897 году комитет обратился к городским властям с просьбой о безвозмездном выделении земли для строительства собственного здания биржи.

Гранитный город на Неве не был зоной успешного земледелия и традиционно зависел от поставок зерна. Тяжело груженные хлебом барки прибывали по водам Невы с волжских просторов, обеспечивая не только насущные потребности столицы, но и формируя значительные экспортные потоки в страны Европы через Балтийское море. Первоначально вся хлебная торговля осуществлялась непосредственно на пристанях Калашниковской (ныне Синопской) набережной, но к 1895 году для заключения крупных оптовых сделок потребовалось создание специального здания биржи. Напоминанием о "хлебном" прошлом этого района до сих пор служит название Амбарной улицы, которая протянулась от площади Александра Невского до Херсонской улицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церковь Бориса и Глеба на Калашниковской набережной

Фото: pastvu.com Церковь Бориса и Глеба на Калашниковской набережной

Фото: pastvu.com

Официальное открытие Калашниковской хлебной биржи состоялось 30 июня (по старому стилю) 1895 года. Свое название она получила по месту расположения - знаменитой Калашниковской набережной (ныне Синопской), которая в конце 1880-х годов была названа в честь тверского купца Калашникова. Его каменные амбары протянулись вдоль берега Невы от Александро-Невской лавры до Смольного, а одноименная пристань стала центром торговли зерном и мукой в столице.

К началу двадцатого века Российская империя прочно утвердилась в качестве одного из ведущих мировых экспортёров зерна, что настоятельно потребовало создания специализированной торговой площадки. В 1906 году на Харьковской улице по заказу влиятельного купца Калашникова — ключевой фигуры в хлебной торговле того времени — было возведено новое здание биржи, которое в народе сразу же прозвали Калашниковской. Биржа была одновременно центром деловой и светской жизни. Так, помимо просторных торговых залов, в здании располагались роскошный концертный зал, изысканные рестораны и уютные буфеты. На местной сцене регулярно выступали столичные артисты, проводились благотворительные балы и детские утренники.

Слово честное – купеческое

Торговая жизнь здесь кипела круглыми днями. Журнал "Хутор" под редакцией агронома Петра Николаевича Елагина сообщал: "Торговая площадка привлекала покупателей со всей империи - от остзейских немцев до финских торговцев. Первый зал, называемый "толкучкой", объединял пекарей, мелких торговцев и провинциальных поставщиков. В первом зале, который торговцы между собой называли "толкучкой", ежедневно толпились булочники, мелкие торговцы и даже заезжие помещики из провинции, желавшие выгодно сбыть партию овса или другого зерна. В следующих залах стояли пятьдесят семь арендованных столов-конторок, за которыми размещались сто четырнадцать хлеботорговцев. Каждый такой стол представлял собой своеобразную миниатюрную лавку — здесь хранились исключительно пробы товара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Калашниковская хлебная биржа. 1920-е годы

Фото: ГМИ Санкт-Петербурга Калашниковская хлебная биржа. 1920-е годы

Фото: ГМИ Санкт-Петербурга

Покупатель, внимательно осмотрев и оценив образец, мог тут же оформить сделку, традиционно закрепляя её крепким рукопожатием — "рукобитьем". Зерно тщательно проверяли "на зуб", а торговцы носили пробы в специальных холщовых мешочках — у некоторых коммерсантов за пазухой мог скрываться целый ворох таких проб.

Многие купцы знали друг друга десятилетиями, заключали сделки по старинному обычаю - "на купеческое слово". Пробы зерна передавались в холщовых мешочках, качество товара проверяли буквально "на зуб", а соглашение скреплялось традиционным рукопожатием. Однако в январе 1917 года эта система дала сбой - мошенник Виталий Творогов, воспользовавшись доверием торговцев, похитил около 200 тысяч рублей, после чего скрылся в Финляндии.

Кстати, если в дневные часы набережная буквально бурлила кипучей жизнью, то с наступлением вечера она превращалась в довольно опасное место. Как отмечал известный петербургский краевед Борис Иванович Антонов, слабое газовое освещение и близость кладбищ Свято-Троицкой Александро-Невской лавры привлекали сюда всевозможных грабителей и мошенников. Но подлинную опасность представляли бесчисленные полчища крыс, обитавших в многочисленных хлебных амбарах. Их ежевечерние массовые походы к Неве за водой напоминали какое-то мрачное шествие, а среди горожан ходили жуткие легенды о том, как эти прожорливые грызуны якобы однажды растерзали лошадь вместе с незадачливым извозчиком.

Выходным днем на бирже была суббота, - по сугубо практическим соображениям: именно в этот день приказчики объезжали многочисленные пекарни, собирая положенные платежи по ранее выданным кредитам.

Международный женский день

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание треста «Союзплодоовощ» (1930–1936)

Фото: ГМИ Санкт-Петербурга Здание треста «Союзплодоовощ» (1930–1936)

Фото: ГМИ Санкт-Петербурга

Калашниковская биржа вошла в историю не только как торговая площадка. 17 февраля 1913 года в ее стенах впервые в России отметили Международный женский день. Мероприятие собрало около двух тысяч участников, среди которых было четыреста женщин. На собрании обсуждались актуальные вопросы: избирательные права женщин, социальные гарантии матерям и рост цен на продукты. Выступления активисток периодическипрерывались полицейскими, особенно когда речь заходила о политике.

С завершением эпохи хлебной биржи в тридцатых годах двадцатого века здание перешло в ведение Дома культуры Промкооперации (в народе называемого "Промка"), а в 1940 году было передано Управлению НКВД по Ленинградской области. В страшные дни блокады Ленинграда в этих стенах продолжали работать различные кружки и секции, проводились концерты для жителей осаждённого города, а в 1943 году здесь торжественно открылась общедоступная библиотека, собранная из национализированных частных коллекций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей истории милиции

Фото: Peterburg23 / wikipedia.org Музей истории милиции

Фото: Peterburg23 / wikipedia.org

Подлинный расцвет Дворца культуры пришёлся на шестидесятые-восьмидесятые годы прошлого века. На его сцене выступали Владимир Высоцкий и актёры легендарной "Таганки", гастролировали артисты Малого театра с участием Игоря Ильинского и Анатолия Грибова, давали представления Московский театр сатиры и кукольный театр Сергея Образцова. Именно здесь состоялись первые сольные концерты таких мастеров, как джазмен Давид Голощёкин, Аркадий Райкин, Александр Розенбаум и Михаил Жванецкий. В семидесятые-восьмидесятые годы великолепный зал принимал участников престижных шахматных турниров, включая легендарный матч между Анатолием Карповым и Виктором Корчным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Культурный центр ГУ МВД России

Фото: GAlexandrova / wikimedia.org Культурный центр ГУ МВД России

Фото: GAlexandrova / wikimedia.org

7 июля 1997 года на базе Дворца культуры и Музея милиции был создан современный Культурный центр Главного управления внутренних дел, который и сегодня хранит память о богатейшей истории этого уникального места — от шумных хлебных торгов до блистательных театральных премьер.

Анна Кашурина