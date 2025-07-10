МИД Армении назвал встречу Пашиняна и Алиева «успешной»

Республика Армения считает встречу премьер-министра страны Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева успешной, заявила пресс-секретарь армянского МИДа Ани Бадалян

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Azerbaijani Presidential Press Office / AP Фото: Azerbaijani Presidential Press Office / AP

Лидеры стран встретились сегодня в Абу-Даби. «Она (встреча. — «Ъ») может послужить серьезной основой для дальнейшей реализации мирного процесса»,— подчеркнула госпожа Бадалян. Полный текст ее сообщения можно найти в Telegram-канале армянского министерства.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились спустя почти четыре месяца после согласования проекта мирного договора. Тот прорыв в урегулировании тридцатилетнего конфликта почти сразу перешел в затяжной спор. В частности из-за пункта в Конституции Армении, который Азербайджан считает территориальной претензией. В основном законе страны содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, в которой упоминается постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха».

Подробнее о том, чего добились страны в Абу-Даби, — в материале «Азербайджан и Армения поднялись на высший уровень».