Все сервисы СБП заработали в штатном режиме после сбоя

Система быстрых платежей (СБП) отчиталась о возвращении к штатному режиму. Ранее в ее работе был зафиксирован сбой.

«С 21:00 (МСК) все сервисы СБП работают в штатном режиме»,— сказано в Telegram-канале сервиса. Позднее к этому заявлению присоединилась НСПК, оператор платежной системы. Но в ее сообщении сказано о возвращении в штатный режим с 21:18.

Ранее СБП писала о сбое на стороне одного из банков-участников системы. По данным «Ъ» на из дежурной службы ЦМУ ССОП, сервис не подвергался DDoS-атакам. В Роскомнадзоре «Ъ» сообщили, что проблемы у системы платежей начались в 15:30.