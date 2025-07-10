Курс биткойна достиг $113 тысяч

Крупнейшая в мире криптовалюта биткойн побила очередной рекорд и выросла до $113,820 тыc., следует из данных сайта CoinMarketCap, который занимается отслеживанием цен на крипторынке. В этом году биткойн вырос примерно на 21%. На его курс влияет дружественная политика Белого дома.

В марте президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва криптовалют. Принадлежащая его семье компания Trump Media & Technology Group планирует запустить биржевой инвестфонд, который будет вкладываться в различные крипто-токены, включая биткойн.

Накануне биткойн уже бил один рекорд, достигнув $122,022 тыс.