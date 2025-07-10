В Предгорном округе в ДТП погиб 51-летний водитель

На трассе между городами Лермонтов и Черкесск сегодня, 10 июля, сегодня произошло ДТП, в котором погиб 51-летний водитель, еще двое человек пострадали. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставрапольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставрапольскому краю

Предварительно, водитель автомобиля Mazda, двигаясь со стороны Пятигорска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Hyundai и ВАЗ-2112.

Управлявший отечественным автомобилем житель соседнего региона был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. Водитель и пассажир Mazda с травмами попали в больницу. Установлено, что за рулем Mazda находилась 41-летняя жительница соседнего региона, не являющаяся злостным нарушителем ПДД.

Константин Соловьев