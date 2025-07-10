В Курске 73-летний пенсионер погиб при ударе дрона ВСУ

В Курской области украинские военные нанесли серию ударов с помощью дронов. Один из которых привел к гибели 73-летнего мужчины в областном центре.

По информации врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, удар дрона пришелся на частный дом на улице 3-й Моковской в Курске. Жилой дом частично сгорел, в соседнем хозяйстве загорелась пристройка, возгорания были оперативно ликвидированы пожарными. «К сожалению, в результате атаки на частный дом погиб 73-летний мужчина», — сообщил глава региона.

В 12-этажном многоквартирном доме, расположенном напротив, выбиты окна на втором, седьмом и восьмом этажах. На местах происшествий работают все оперативные службы. Также туда приехал сам господин Хинштейн.