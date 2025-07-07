Петербургский таксист украл у клиентов пять телефонов и более 450 тыс. рублей

По подозрению в краже у пассажиров смартфонов и денег в Санкт-Петербурге задержали таксиста-мигранта. Общая сумму ущерба превысила 700 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Потерпевшие обнаруживали пропажу гаджетов уже по возращении домой из увеселительных заведений. По словам жертв, их подвозил белый Hyundai Solaris или Volkswagen Polo.

В качестве подозреваемого в совершении краж задержали 43-летнего мигранта-нелегала из Азербайджана. Среди пострадавших две девушки и трое мужчин. У одного из них украли еще и 465,7 тыс. рублей. В отношении таксиста возбуждено уголовное дело.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти двое вынесли из салонов связи гаджеты и 2,5 млн рублей.

Татьяна Титаева