В Екатеринбурге закроют автостоянку у ДИВСа из-за чемпионата России по боксу

В связи с проведением чемпионата России по боксу среди мужчин, который пройдет с 15 по 23 августа в Екатеринбурге, будут введены временные ограничения для владельцев автомобилей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец игровых видов спорта (ДИВС)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец игровых видов спорта (ДИВС)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, 15, 22 и 23 августа с 00:00 до 22:00 будет закрыта автостоянка, расположенная с нечетной стороны улицы Николая Никонова, между территорией Дворца игровых видов спорта (ДИВС) и въездом на стоянку спортивного комплекса «Динамо».

Чемпионат России по боксу пройдет в ДИВСе. В нем примут участие более 300 спортсменов из более чем 60 регионов страны. В дни соревнований запланированы мультимедийное шоу, выступления военного оркестра, выставка военной техники, мастер-классы и спортивные активности. В 2024 году чемпионат России по боксу среди мужчин прошел в Иркутске.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что на проведение чемпионата России по боксу врио губернатора Свердловской области Денис Паслер направил 50 млн руб.

Полина Щуцкая