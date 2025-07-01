На проведение чемпионата России по боксу в Екатеринбурге выделили 50 млн рублей

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер направил 50 млн руб. на проведение чемпионата России по боксу в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Соревнования, в которых примут участие порядка 300 спортсменов из более чем 60 регионов России, пройдут с 15 по 23 августа во Дворце игровых видов спорта. «Вполне заслуженно регион выбран площадкой проведения чемпионата страны по боксу. Сегодня в Свердловской области для занятий этим видом спорта создана вся необходимая инфраструктура. Боксом занимаются более 12 тыс. человек, и это число продолжает расти. Уверен, что чемпионат пройдет на высоком организационном уровне, а спортсменов и болельщиков ждет насыщенный эмоциями турнир»,— сказал Денис Паслер.

В 2024 году чемпионат России по боксу среди мужчин прошел в Иркутске.

Напомним, в феврале в Екатеринбурге прошел 30 чемпионат России и первенство России по тайскому боксу (муайтай). В нем должны были принять участие более 500 боксеров из 50 регионов страны.

Ирина Пичурина