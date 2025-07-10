Хип-хоп, стендап и мастер-класс

В пятницу, субботу и воскресенье можно принять участие в мастер-классе «Культурный бренд», сходить на интерактивную экскурсию «26 чудес Ставрополья», посмотреть концерт «День рождения парка культуры». А еще есть возможность отправиться на спектакли и кинопремьеры. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

11 июля в 19:00 в Ессентуках в концертном зале им. Федора Шаляпина состоится спектакль «Руслан и Людмила». Организаторы обещают показать современную интерпретацию знаменитой оперы Михаила Глинки.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (6+)

12 и 13 июля в 18:00 в Парке культуры Ставрополя рэпер Травма (Илья Колосовский) выступит с концертом «День рождения парка культуры». Травма известен в России как исполнитель и звукорежиссер. Добился успеха благодаря тому, что в партнерстве с Skidri и DVRKLXGHT создал ремикс на трек «Плохая девочка» группы «Винтаж». Основной стилистикой этого ремикса стал фонк — один из главных жанров в TikTok.

Стоимость билетов — от 900 руб. (18+)

13 июля в 19:00 в Ессентуках в концертном зале им. Федора Шаляпина — музыкальный спектакль «Ханума» по мотивам одноименной пьесы Авксентия Цагарели. Либретто написали Владимир Константинов и Борис Рацер. Музыку — Гия Канчелли.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

11, 12 и 13 июля в кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» идут показы фантастической комедии «Плагиатор». Сюжет: Егору 30 лет, его работа — подпевать гостям в караоке, но он мечтает исполнять собственные песни и построить счастливую жизнь с Юлей, вопреки желанию ее отца-миллионера. В шкафу Егор находит портал в 1991 год. И вот, оказавшись в прошлом, Егор начинает исполнять суперхиты разных лет, выдавая их за свои.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

Еще одна премьера — мультфильм-фэнтези «Повелительница города сказок». Юная мечтательница Далия попадает в волшебный мир через портал в книге и становится главной героиней романа. Для того, чтобы вернуться домой, Далия отправится в путешествие по сказочному городу и найти источник магии.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

Для ценителей романтических историй — комедийная мелодрама «Материалистка». Брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все. Она мастерски соединяет сердца, но остается убежденной холостячкой. И тут за Люсю начинает активно ухаживать обаятельный миллионер Рэнди.

Стоимость билетов — от 350 руб. (0+).

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Чем еще можно заняться

11,12 и 13 июля с 10:00 в Ставропольском государственном музее-заповеднике начнет работать интерактивная экскурсия «26 чудес Ставрополья». В программе — знакомство с палеонтологической коллекцией, которая включает скелеты южных слонов, самых крупных наземных млекопитающих, изучение озера Маныч-Гудило и многое другое.

Стоимость билетов — 200 руб. (6+)

13 июля в 12:00 в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоится мастер-класс «Культурный бренд». Это возможность не только больше узнать о создании в крае линейки сувениров для туристов с использованием значимых для региона образов, но и самим сделать такой сувенир, попробовать свои силы в 3D-моделировании и воплотить в жизнь собственные идеи.

Стоимость билетов — 300 руб. (6+)

13 июля в 19:00 в Нальчике состоится стендап-концерт «Город в деталях» Хетага Хугаева. Он — известный российский комик, его сольный концерт «Плохая идея» собрал более 2 млн просмотров на YouTube.

Стоимость билетов — 2000 руб. (16+)

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