ПСБ выполнил поручение президента России по обеспечению бесперебойных пенсионных выплат россиянам, постоянно проживающим в Республике Абхазия. Кредитная организация выдала банковские карты почти всем пенсионерам в регионе. С августа для граждан России, постоянно проживающих в Республике, меняется порядок получения пенсионных и социальных выплат. Все выплаты будут поступать только на карты ПСБ. Об этом, а также об открытии представительства банка в Сухуме, сообщил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев в ходе рабочего визита в Республику.

«Аэрофлот» увеличит число рейсов между Геленджиком и Москвой до двух раз в сутки раньше запланированного срока — с 1 августа. Ранее авиакомпания планировала ввести второй рейс с 6 августа. Полеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. Время в пути составит около четырех часов.

Инвестиционная компания «Вартон» приобрела 51% акций отечественного производителя промышленных роботов Technored. Сумма сделки — 675 млн руб. До 2030 года в партнерство компаний планируется вложить еще 6,5 млрд руб.