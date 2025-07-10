Бастрыкин запросил доклад по делу о наезде самоката на ребенка в Нижневартовске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину представить доклад об обстоятельствах дела по факту наезда электросамоката на 11-летнего мальчика в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщили в пресс-службе информационного центра СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным следствия, женщина передвигаясь на электросамокате и совершила наезд на ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Ранее в Екатеринбурге следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело по факту наезда курьера сервиса доставки на 4-летнего ребенка. Однако прокуратура отменила это решение, постановив провести дополнительную проверку. Впоследствии материалы были изъяты из следственного комитета и переданы в полицию.

Полина Щуцкая