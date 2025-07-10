Под Ярославлем утонул человек

В Гаврилов-Яме в реке Которосли 10 июля утонул человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

В 16:45 в ведомство поступило сообщение о том, что «в необорудованном для купания месте утонул юноша». Спасатели приехали на место и начали поиски, в них участвовали 12 человек личного состава. До настоящего момента тело человека не обнаружено.

В этом году это уже не первый случай гибели людей на воде в Ярославской области. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в июне в акватории озера Прусовское было обнаружено тело 44-летнего мужчины.

Алла Чижова