В Пулково открыли вторую курилку

В терминале аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге открылась вторая курительная комната. Однако никотин в ней можно будет употреблять только посредством электронных систем для нагревания табака, сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

Пространство предназначено только для совершеннолетних и подчинено ограничениям по количеству одновременно находящихся в нем посетителей.

1 июля в Пулково открыли платную курительную комнату. Стоимость ее разового посещения составляла 500 рублей. Депутат Госдумы Сергей Боярский (ЕР) обратился в ФАС с запросом проверить законность таких тарифов. Впоследствии «по многочисленным просьбам» курилку решили сделать бесплатной.