В КБР выпустили 353 млн банок плодоовощных консервов

В Кабардино-Балкарии в прошлом году выпустили 353 млн условных банок плодоовощных консервов, что на 12% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики со ссылкой на замминистра сельского хозяйства республики Тимура Вадахова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам чиновника, Кабардино-Балкария лидирует в Северо-Кавказском федеральном округе по производству зерна кукурузы (около 40% от общего объема производства). Регион также занимает первое место в округе по урожайности кукурузы с показателем 66,5 ц/га, что на 28% выше среднероссийского уровня.

Кроме того, в хозяйствах республики всех категорий собрали более миллиона тонн плодов и ягод, что составляет четверть всего урожая в стране. В Северо-Кавказском федеральном округе доля Кабардино-Балкарии превышает 63%.

Константин Соловьев