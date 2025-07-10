Иноагент Чичваркин объявлен в розыск

МВД РФ объявило в розыск бизнесмена Евгения Чичваркина (объявлен иноагентом), следует из ведомственной базы розыска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Чичваркин (признан иноагентом)

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Евгений Чичваркин (признан иноагентом)

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

В его карточке сказано, что он разыскивается по статье УК РФ.

14 марта прокуратура Москвы просила возбудить уголовное дело в отношении господина Чичваркина за уклонение от обязанностей иноагента. Надзорный орган уточняет, что речь идет о публикации материалов без соответствующей маркировки. В 2024 году бизнесмен дважды привлекался за это нарушение (ч.2 ст.19.34 КоАП).

50-летний Евгений Чичваркин (объявлен иноагентом) — сооснователь сети салонов сотовой связи «Евросеть». С 2008 года он живет в Великобритании: занимается винным и ресторанным бизнесом, а также ведет канал на YouTube, где активно высказывается на политические темы. Предприниматель объявлен иноагентом в июне 2022 года.