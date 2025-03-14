Прокуратура Москвы просит возбудить дело в отношении иноагента Чичваркина

Прокуратура Москвы просит возбудить уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Чичваркин (признан иностранным агентом)

Фото: Борис Халфин, Коммерсантъ Евгений Чичваркин (признан иностранным агентом)

Фото: Борис Халфин, Коммерсантъ

Как указывает столичная прокуратура, господин Чичваркин дважды в течение 2024 года привлекался по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иноагента). Но с 4 по 12 марта 2025-го он продолжил публиковать свои материалы без маркировки иноагента. Поэтому прокуратура просит возбудить в отношении него уже уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иноагента).

Евгений Чичваркин (признан иноагентом) — сооснователь и экс-совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С конца 2008 года он живет в Великобритании. Занимается винным и ресторанным бизнесом, а также ведет блог на платформе YouTube. В видеороликах господин Чичваркин (иноагент) высказывается на политические темы, в том числе выступает против боевых действий на Украине. Минюст внес бизнесмена в список иноагентов в июне 2022 года.

Полина Мотызлевская