«Белые ночи в Купчино», Сурганова vs Арбенина, «ЖаритьФест» с быками и много джаза

На дворе середина лета, культурная жизнь Петербурга кипит и не намеревается замирать на время каникул. В череде запоминающихся событий ближайших выходных и всей следующей недели, как всегда, концерты, выставки и спектакли. В то же время значительную часть традиционной афиши «Ъ-СПб» в этот раз оттянули на себя опен-эйры — пришло время «фестивалить». Где и с кем — читайте в нашей еженедельной культурной подборке.

Сцена из спектакля «Без вины виноватые»

Фото: Театр имени Ленсовета

Фото: Театр имени Ленсовета

Уже в эту пятницу, 11 июля, в Театре имени Ленсовета покажут спектакль «Без вины виноватые» по классической пьесе А. Н. Островского. Главную героиню истории — артистку Кручинину — судьба привела в город ее молодости. Женщина избегала встречи с ним многие годы из-за страшной трагедии. Тогда, двадцать лет назад, ее предал возлюбленный, а их маленький сын скончался. Прошлое оживает в памяти Кручининой, ей мерещится, что ребенок жив. Артисты провинциального театра из зависти к ее таланту плетут против нее интригу, которая заканчивается прямо противоположным эффектом. Спектакль сделан в стилистике конца XIX века.

В субботу, 12 июля, на площади Морского вокзала на Васильевском острове пройдет ежегодный Atlanta Summer Festival. В числе участников этого года — популярные рэперы Big Baby Tape, Boulevard Depo, ЛСП, Gone.Fludd, Bushido Zho, Mayot, Heronwater и другие. Гостям обещают захватывающую панораму исторической архитектуры города, динамичную атмосферу портового района и любимые треки, исполняющиеся вживую со сцены. Именно здесь, где история встречается с современностью, а энергия города достигает пика, создается незабываемая атмосфера, которая запоминается надолго, говорится в анонсе.

Фрагмент Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера — всем»

Фото: пресс-служба фестиваля «Опера — всем»

Фото: пресс-служба фестиваля «Опера — всем»

С 12 по 24 июля в Санкт-Петербурге будет проходить XIV Международный фестиваль «Опера — всем», который традиционно представляет шедевры оперной классики под открытым небом в красивейших архитектурных ансамблях Петербурга и пригородов. В этом году фестиваль расширит свою географию и включит в программу две оперные постановки в новых локациях. Одной из них станет Юсуповский сад, где 12 июля ежегодный open-air откроется шедевром мирового репертуара — оперой «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини.

На сцене в этот вечер выступит оркестр Музыкального театра имени Шаляпина «Северная Симфония» (музыкальный руководитель и дирижер — Фабио Мастранджело). Режиссер-постановщик Дмитрий Белянушкин, художник-постановщик — Юлия Гольцова, балетмейстер — Ирина Ляховская. Хор Музыкального театра имени Шаляпина (главный хормейстер — Лев Дунаев). Главную партию исполнит звезда итальянской оперной сцены Даниэла Скилаччи, партию Пинкертона — Роман Арндт. Солисты: Анастасия Самарина, Дмитрий Мулярчик (театр имени Шаляпина) и другие.

Проект «Русские музыкальные сезоны» приглашает всех желающих 12 июля проникнуться магией света свечей в особняке Половцова на Большой Морской улице и отправиться в музыкальное путешествие, которое перенесет в мир оскароносных мелодий и незабываемых эмоций. В инструментальном исполнении прозвучат произведения, которые завоевали сердца миллионов и стали символами вдохновения и творчества. Музыканты исполнят саундтреки к любимым многими фильмам.

Сцена из балета «Лебединое озеро»

Фото: Эрмитажный театр

Фото: Эрмитажный театр

Классику русского балета «Лебединое озеро» покажут в тот же день 12 июля на сцене Эрмитажного театра. Талантливая постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова заслужила возможность стать поистине шедевром отечественного балетного искусства. В основе сюжета спектакля лежит история любви и проклятия, которая найдет отклик в сердце каждого, так как ценности и идеалы остаются неизменными во все времена. Это и жажда жизни, и надежда на счастье, и воспевание идеала красоты. Главные действующие лица — принцесса Одетта, влюбленный принц Зигфрид, а также злой колдун Ротбарт. Атмосфера завораживающего, волшебного действа не покинет зрителей до последней минуты. Еще один показ «Лебединого озера» в Эрмитажном театре состоится на следующей неделе, 19 июля.

Театр-постановщик: Санкт-Петербургский театр балета имени Чайковского (художественный руководитель — Елизавета Меньшикова). Спектакль покажут в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра.

В Филармонии джазовой музыки 12 июля с программой «Новоорлеанские встречи» выступит легендарный «Ленинградский диксиленд» под управлением заслуженного артиста РФ Олега Кувайцева. Это старейший отечественный коллектив традиционного джаза, который в 2022 году отметил 65-летний юбилей. В программе ансамбля — инструментальные и вокально-инструментальные композиции из репертуаров диксилендовых оркестров, прославивших музыку Нового Орлеана начала ХХ века. Вокалистка: Виктория Урусова.

Литературно-музыкальный фестиваль «Белые ночи в Купчино»

Фото: «Белые ночи в Купчино»

Фото: «Белые ночи в Купчино»

В парке Интернационалистов 12–13 июля состоится 5-й юбилейный семейный литературно-музыкальный фестиваль «Белые ночи в Купчино». Проект зарекомендовал себя как мероприятие самого высокого уровня, организаторы серьезно относятся к качеству концертной программы и правильному музыкальному воспитанию молодежи. Мероприятие получило множество положительных отзывов от жителей района и гостей Петербурга. Фестиваль «Белые ночи в Купчино» — лауреат ежегодной музыкальной премии Радио JAZZ «Все цвета джаза» в номинации «Фестиваль года».

В концертной программе традиционно принимают участие лучшие оркестры и бэнды города, а также ведущие джазовые музыканты: Билли Новик, Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band, легендарный «Ленинградский диксиленд» и солисты джазовой филармонии, лэтин-джазовый оркестр Deskarga, секстет кубинцев Йоэля Гонсалеса Philoritmica, The Little Big Band под управлением Дмитрия Кузнецова, легендарный московский рок-н-ролл-бэнд «Мистер Твистер», брасс-бэнд Orchestra Beat, карнавально-бразильская Samba SPb, уникальный терменвокс в авторском проекте «Гурович играет на Луне», музыканты ведущих джазовых клубов Петербурга The Hat и JFC и многие-многие другие.

В понедельник, 14 июля, можно заглянуть на недавно открывшуюся в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО выставку в рамках историко-художественного проекта «Крылья России». Она охватывает период с начала XX века до 1990-х годов и демонстрирует важнейшие этапы становления и развития отечественной авиации. Большая часть снимков представляет военные подвиги и победы, связанные с советскими самолетами и вертолетами. Следом идет блок, посвященный послевоенной эре и космическим достижениям. Среди авторов представленных фотографий — Георгий Зельма, Иван Шагин, Аркадий Шайхет, Борис Кудояров, Евгений Халдей, Виктор Кононов и другие. Выставка продлится до конца лета 2025 года. Подробнее о ней — в материале «Ъ-СПб».

Участники группы «Гудтаймс»

Фото: «Гудтаймс»

Фото: «Гудтаймс»

В рамках летнего фестиваля Roof Fest на главной крыше Петербурга 15 июля выступит группа «Гудтаймс», вдохновляющая своими зажигательными ска-панк ритмами. Звуки этого вечера станут идеальной волной, уносящей за рамки повседневной рутины. Это чистая энергия и абсолютная радость, микс панк-рока и виртуозной игры на духовых. Пришедших на концерт ждут бешеный драйв и особенная чувственность, жаркие танцы и непередаваемая атмосфера.

Центр визуальной культуры Bеton и Центральный выставочный зал «Манеж» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга представляют выставочный проект «Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта». Он откроется в ЦВЗ «Манеж» 15 июля. Экспозиция проиллюстрирует почти два столетия развития фотографии. В рамках выставки будет представлено 600 произведений 178 авторов, в том числе Луи Дагера, Вильяма Каррика, Карла Буллы, Александра Родченко, Эля Лисицкого, Бориса Смелова, Бориса Орлова, Сергея Борисова, Влада Мамышева-Монро. Все работы являются авторскими отпечатками, часть из которых будет показана впервые. Кураторами проекта выступили сооснователи ЦВК Bеton — коллекционер и художник Ольга Мичи и историк фотографии Алексей Логинов.

Экспозиция выстроена как маршрут через ключевые стадии развития фотографического искусства. Выставка начинается с появления самого медиума — дагеротипов конца 1830-х годов, исследует пикториализм — направление, в котором фотография стремится говорить языком живописи и разрабатывает свои художественные средства выразительности, затрагивает становление советской фотографии в период 1920–1930-х годов и период Великой Отечественной войны, повлиявший на дальнейшее развитие фоторепортажа. Финальный акцент экспозиции — на визуальных практиках XXI века, включающих цифровой монтаж и нейросетевые изображения. Продлит свою работу выставка до 5 октября.

Сцена из спектакля спектакль «Обыкновенная история»

Фото: Театр имени Ленсовета

Фото: Театр имени Ленсовета

В Театре имени Ленсовета 15 июля покажут спектакль «Обыкновенная история», поставленный по одноименному роману Ивана Гончарова. Он рассказывает о становлении молодого человека, делающего первые неуверенные шаги в большом мире. Каждый из нас помнит первые трудности взрослой жизни, первую работу, первые путешествия, первые отношения, первые разбитые о реальность мечты и первые соблазны. В целом многое в этом романе герой переживает впервые, и это служит камертоном всему произведению.

Режиссер и художник — Роман Кочержевский. В ролях: Александр Новиков, Федор Федотов, Олег Сенченко, Диана Милютина, Лидия Шевченко, Виктория Волохова, Римма Саркисян, Александр Крымов. Продолжительность спектакля — 3 часа 10 минут с одним антрактом.

В гольф-клубе «Петергоф» с 15 по 19 июля пройдет уникальный четырехдневный турнир по гольфу для любителей «Петергоф Опен». Организаторы гарантируют идеальное гольф-поле, профессиональную команду тренеров-наставников для новичков, неповторимую атмосферу и незабываемые впечатления для всех участников. Особенно насыщенная программа ждет гостей в последний день турнира.

Илья Ригер и Romantic Songs Orchestra

Фото: «Колизей-Арена»

Фото: «Колизей-Арена»

В пространстве «Колизей-Арена» на Невском проспекте 15 июля выступят Илья Ригер и Romantic Songs Orchestra. Команда из 16 профессиональных музыкантов и танцоров представят новый проект «Легенды ХХ века», наполненный любовью и романтикой и знакомящий зрителей с музыкальной эстетикой стран Латинской Америки, Испании, а также Великобритании и Шотландии. Концерт будет посвящен творчеству легендарных исполнителей Хулио Иглесиаса и Тома Джонса. Прозвучат их легендарные хиты, такие как Abrazame, Natalie, Baila Morena, El Amor, Crazy, Mammy blue, Amor Amor и множество других. В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов по танго и латиноамериканской программе.

Вечером в среду, 16 июля, XIV Международный фестиваль «Опера — всем» продолжится постановкой редко исполняемой оперы Рихарда Штрауса «Саломея». Ее представят на новой для фестиваля площадке — на Пионерской площади перед зданием ТЮЗа. Как отмечают музыковеды, это произведение находится в фокусе четырех культур: древневосточной, классической, модерна и неоклассической. Это библейская история о танце Саломеи, разыгрывающаяся в эллинистическом пространстве царя Ирода, взятая за основу драмы писателем эпохи модерна Оскаром Уайльдом, наконец, положенная на музыку композитором позднеромантической эпохи Рихардом Штраусом, ставшим одной из символических фигур в культуре национал-социализма.

Музыкальный руководитель постановки и дирижер — народный артист РФ Сергей Стадлер, режиссер-постановщик — Виктор Высоцкий, художник-постановщик — Юлия Гольцова, балетмейстер — Константин Чувашев. Исполнитель — Симфонический оркестр Санкт-Петербурга. Солисты: Елизавета Михайлова (театр имени Шаляпина), Андрей Попов, Артем Мелихов, Наталья Евстафьева, Екатерина Крапивина (Мариинский театр), Александр Кузнецов (Михайловский театр).

Сцена из спектакля «Зеркало»

Фото: театр «Пространство Внутри»

Фото: театр «Пространство Внутри»

В течение двух дней, 15–16 июля, в Петербурге выступит московский независимый театр «Пространство Внутри». Гости из столицы впервые покажут в городе на Неве две постановки режиссера и драматурга Саввы Савельева. В программе — камерные спектакли: «Петушки» с Александром Горчилиным и «Зеркало» с Павлом Табаковым. Оба — о близости, памяти и умении слышать друг друга. Господин Савельев ранее работал с Кириллом Серебренниковым над спектаклем «Петровы в гриппе», также ставил «Берегите свои лица» по Вознесенскому, аудиоспектакль «Бродский. Процесс» и другие документальные и камерные проекты. Его спектакли — это работа с минимальными средствами и максимальным вниманием к живому слову. Независимые московские театры редко приезжают в Петербург вне фестивалей туров. Эти показы — прекрасная возможность увидеть камерные постановки, которые формируют актуальный театральный язык Москвы.

Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сразу два концерта, 16 и 17 июля, на Roof Fest даст звезда российской сцены Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы». На выступлении зрителей ждут любимые хиты, без которых невозможно себе представить музыку последних двух десятилетий: «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж» и другие. Также на концерте прозвучат песни с нового альбома певицы BLODYMARY, который увидел свет весной этого года и уже успел покорить сердца поклонников.

Госпожа Арбенина — это поэт, музыкант, икона стиля и харизматичная рок-звезда, чья музыка продолжает оставаться актуальной и близкой для разных поколений. Несмотря на богатое творческое наследие, артистка не стоит на месте и продолжает ставить для себя новые задачи и вызовы — и решать их с азартом, страстью и любовью к своему делу.

В кинотеатре «Аврора» 16–21 июля покажут ретроспективу фильмов Вонга Кар-Вая под общим названием «Эстетика мгновения» в честь 25-летия культового фильма «Любовное настроение» и дня рождения его автора. В программе заявлено пять картин кинопоэта гонконгской новой волны. Их все объединяет стремление изобразить жизнь в ее «непричесанных формах», визуальная игра с однократностью и неповторимостью мгновений, зыбкость и изменчивость чувств. Фильмы будут представлены в хронологическом порядке их создания. Откроется ретроспектива 16 июля фильмом-притчей «Прах времен» — об отверженном возлюбленной воине-одиночке. 17 июля, в день рождения Вонга Кар-Вая, состоится показ картины «Чунгкингский экспресс» — фильма, объединившего свободу французской новой волны, мощь гонконгского жанрового кино и яркий визуал музыкальных видеоклипов. 18 июля ретроспективу продолжит «темный двойник» «Чунгкингского экспресса», который изначально должен был стать в нем третьей историей,— картина «Падшие ангелы», одна из самых недооцененных в насыщенной фильмографии Вонга Кар-Вая. Это эффектная история о ночных похождениях наемного убийцы, его красивой подельницы и немого парня, сбежавшего из тюрьмы — одновременно квинтэссенция и пародия на весь кинематограф 1990-х.

Российский и советский математик и физик, журналист Яков Перельман. Фото с выставки «Дом занимательной науки»

Фото: «Дом занимательной науки»

Фото: «Дом занимательной науки»

В Шереметевском дворце 16 июля откроется интерактивная выставка для семейной аудитории «Дом занимательной науки», организованная совместно с московским Музеем занимательных наук «Экспериментаниум». Экспозиция включит в себя разделы: астрономия, география, математика, физика, комната оптических иллюзий. В первом зале, который станет отправной точкой экспозиции, каждый сможет познакомиться с историей и основными вехами знаменитого ленинградского Дома занимательной науки. Попадая во вращающийся портал, посетитель выставки перемещается во времени и попадает в залы того самого ДЗН.

В первом пространстве размещается космическая ракета, внутри которой можно узнать о зарождении космонавтики и научных беседах Якова Перельмана и Константина Циолковского, а заглянув в иллюминатор — увидеть Луну и настоящую космическую оранжерею. Второй зал посвящен географии, где представление о мироустройстве древних людей соседствует с картами реальных географических открытий и путешествий, а на видеоэкранах можно понаблюдать в реальном времени, что происходит прямо сейчас в различных точках земного шара. Третий зал объединяет занимательную математику и физику. Научные экспонаты и установки демонстрируют базовые законы механики и различные парадоксальные математические приемы. Кроме того, можно будет удивиться в комнате оптических иллюзий, а также увидеть «магические» инсталляции «Замершие тени» и «Гипнотический круг». Каждый зал наполнен интерактивными экспонатами, предоставленными «Экспериментаниумом», интересными для детской и семейной аудитории, которые можно будет потрогать и исследовать. Продлится выставка в Шереметевском дворце до 16 ноября.

Традиционной концерт из цикла «Времена года» в Большом Итальянском просвете Государственного Эрмитажа

Фото: Amadeus Concerts

Фото: Amadeus Concerts

В следующий четверг, 17 июля, проект Amadeus Concerts приглашает на традиционной концерт из цикла «Времена года» Антонио Вивальди в исполнении ансамбля старинной музыки, который пройдет в Большом Итальянском просвете Государственного Эрмитажа. Ведущие музыканты Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии сыграют все композиции сборника. Композитор популярен до сих пор, даже в эпоху развития электронной музыки. Красота, мощь, изысканность, выразительность, порыв... Вот что несет его музыка, и вот что сделало ее бессмертной и актуальной во все времена.

Исполняет Российский ансамбль старинной музыки: художественный руководитель и солист — Владимир Шуляковский (скрипка), солистка — заслуженная артистка РФ Виктория Евтодьева (сопрано), солист — Федор Шуляковский (блок-флейта).

Также 17 июля жителей и гостей Петербурга приглашают в Оранжерею Таврического сада, прозрачный купол которой в этот вечер наполнится атмосферой романтики и нежности. В исполнении тенора и сопрано под аккомпанемент фортепиано и скрипки прозвучат самые трепетные мелодии великих классиков о самом великом из чувств. Музыканты будут говорить словами и нотами Чайковского, Прокофьева, Вивальди и Дебюсси о любви, нежности и привязанности.

Сцена из спектакля «Ревизор»

Фото: Театр имени Ленсовета

Фото: Театр имени Ленсовета

Закроет 91-й сезон Театр имени Ленсовета 17 июля показом спектакля «Ревизор» по классической комедии Гоголя. Пересказывать сюжет этой пьесы не имеет абсолютно никакого смысла, поскольку он знаком каждому еще со школьной скамьи. «Чему смеетесь? Над собой смеетесь!» — эта фраза стала крылатой еще в первой половине позапрошлого века.

Постановка заслуженного артиста РФ Сергея Федотова. Художник — Ирина Долгова. Хореограф и режиссер по пластике — заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ Сергей Грицай. Роль Городничего в спектакле исполняют народный артист РФ Сергей Мигицко и заслуженный артист РФ Александр Сулимов, Хлестакова — Виталий Куликов, Олег Сенченко, Максим Ханжов, Ляпкина-Тяпкина — заслуженный артист РФ Олег Андреев, Марк Овчинников, Всеволод Цурило, Земляники — Алексей Торковер, Добчинского — Владислав Ставропольцев, Дмитрий Хасанов и Александр Крымов, Бобчинского — Иван Шевченко и народный артист РФ Евгений Филатов. Премьера спектакля в Театре имени Ленсовета состоялась 1 апреля 2009 года. Он идет 3 часа 20 минут с антрактом.

Коллектив Impulse Orchestra под руководством дирижера Игоря Томашевского

Фото: «Колизей-Арена»

Фото: «Колизей-Арена»

Симфонический концерт-трибьют двум выдающимся композиторам — Эннио Морриконе и Нино Рота, чья музыка навсегда оставила след в мире кино и музыкального искусства, представят 18 июля в «Колизей-Арене». В программу войдут симфонические обработки самых знаковых произведений этих мастеров, которые перенесут слушателя в волшебный мир их неповторимых мелодий. Гости смогут услышать как знаменитые темы из классических фильмов, так и менее известные, но не менее впечатляющие композиции, которые раскрывают глубокие чувства и эмоции. Под руководством молодого талантливого дирижера Игоря Томашевского коллектив Impulse Orchestra представит богатое звучание симфонического оркестра, позволяя каждому инструменту засверкать в новых музыкальных интерпретациях.

Проект «Русские музыкальные сезоны» продолжится 19 июля концертом «Два рояля: Музыка сквозь века» в особняке Елисеевых (отель «Талион») на Невском проспекте. В историческом парадном зале фортепианный дуэт сольется в произведениях разных эпох: от барокко до наших дней и от Вивальди до Адель. «Прошлое и будущее переплетутся на сцене, растворяя слушателей в завораживающем мире звуков двух роялей»,— романтично обещают организаторы.

Гастрономический фестиваль «ЖаритьФест»

Фото: фестиваль «ЖаритьФест»

Фото: фестиваль «ЖаритьФест»

Самый музыкальный гастрономический фестиваль «ЖаритьФест» уже в седьмой раз состоится в Петербурге 19 июля. Полюбившийся петербуржцам и туристам летний радостный и отвязный фестиваль гриля, барбекю, музыки и стендапа, где еда и культурная программа стоят друг друга, в этом году состоится на многоуровневой площадке кластера АТС на улице Некрасова. В отличие от предыдущих годов, формат будет почти домашним — всего лишь 2500 человек. Подзаголовок фестиваля — «Крутой Ярд» (Yard в смысле — двор).

В программе (кроме всех видов гриля, барбекю, несравненного брискета и сосисок, парада крафтовых пивоварен и фудмаркета) выступление группы Record Оркестр. Авторы всенародных хитов «Лада Седан» и «Гастарбайтер», с их ярким балканским драйвом и цыганскими мотивами, порадуют публику новым инструментальным звучанием. Также на главной сцене выступят стендап-комики и состоится шоу «Таро», в ходе которого дипломированный таролог и стендаперы навангуют по полной, откроют зрителям будущее и настоящее и предскажут так, как не снилось и Павлу Глобе. Атмосферу поддержит выступление кавер-бенда с танцевальными хитами сезона и хоровое пение в живом музыкальном сопровождении от проекта «Хор на весь двор». Для любителей квизов запланировано веселое «Музыкальное лото», а для одиночек, ищущих друзей,— специальная зона знакомств. Гастрономическим же гвоздем вечера станет авторское шоу Russian BBQ Expert, в рамках которого знаменитые митшефы, гуру своего дела, будут на глазах у вдохновленной публики разделывать половину туши быка, предварительно выдержанную в камере сухого вызревания, и готовить аппетитнейшие стейки, одновременно раскрывая секреты идеального мяса. А потом — угостят зрителей.

Знаменитый балет «Щелкунчик» в исполнении труппы Санкт-Петербургского балета под руководством Дмитрия Рудаченко покажут в следующее воскресенье, 20 июля, на сцене Эрмитажного театра. Фантастическая музыка Чайковского и мастерство артистов балета погрузят в рождественскую историю и заставят зрителя поверить в чудеса. Постановка расскажет языком классического танца всем известную сказку о трогательной девочке Маше, храброй деревянной игрушке и злом Короле Мышей. Яркие персонажи и красочные декорации, без сомнения, поднимут настроение каждому.

Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

С большим летним концертом 20 июля на фестивале Roof Fest выступит «Сурганова и оркестр». Летние концерты этой группы всегда особенные, ведь в них больше спонтанности, свободы и легкости — в сочетании с бескрайними водами Финского залива и особенным закатным небом Петербурга. В программе могут быть неожиданные гости, а музыканты позволят себе еще больше импровизации. Всех зрителей в этот вечер ждут любимые песни в новом звучании.

XXXII сезон фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» торжественно закроется 20 июля в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости концертом под названием «Золотые страницы мюзиклов». В этот летний вечер там будут звучать самые яркие, любимые, популярные арии и номера из всемирно известных мюзиклов в исполнении известного актера музыкального театра, звезды российских мюзиклов Ивана Ожогина и яркой вокалистки Анастасии Вишневской. В программе концерта — мировые хиты: музыка титанов Бродвея — Леонарда Бернстайна, Эндрю Ллойда Уэббера, Джорджа Гершвина и Джима Стейнмана, увертюры, арии и дуэты из мюзиклов «Бал вампиров», «Нотр-Дам де Пари», «Чикаго», «Призрак оперы», «Мастер и Маргарита» и рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», а также музыкальные стилизации петербургского композитора Валерия Зубина.

Оркестр Музыкального театра им. Ф.И.Шаляпина «Северная Симфония» (музыкальный руководитель и дирижер — Фабио Мастранджело)

Фото: пресс-служба театра «Мюзик-холл»

Фото: пресс-служба театра «Мюзик-холл»

Завершит культурную программу следующей недели 20 июля показ редко исполняемой оперы «Черное домино» Даниэля Обера. Ее представят в рамках уже упомянутого фестиваля «Опера — всем» на Парадном плацу Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село». Данное произведение принадлежит к числу шедевров, которым еще предстоит занять подобающее им место в отечественном репертуаре. Это блестящая французская музыкальная комедия, написанная на либретто мастера театральной интриги Эжена Скриба. В веселой истории легкомысленной монашки, тайно поехавшей на бал, с переодеваниями, путаницей, узнаваниями и любовью много запоминающихся арий, ансамблей и хоров. Место действия оперы «Черного домино» идеально вписывается в пространство спектакля — парадный плац перед Екатерининским дворцом, поскольку все приключения комедии случаются в дворцовых интерьерах. Опера будет исполнена на русском языке.

На сцене: оркестр Музыкального театра имени Шаляпина «Северная Симфония» (музыкальный руководитель и дирижер — Фабио Мастранджело), режиссер-постановщик — Аркадий Гевондов, художник-постановщик — Юлия Гольцова, балетмейстер — Сергей Нарышев. Хор Музыкального театра имени Шаляпина (главный хормейстер — Лев Дунаев). Солисты: Назия Аминева (театр имени Шаляпина), Анна Викулина, Павел Шнипов, Тигрий Бажакин, Цветана Омельчук (Мариинский театр) и другие.

