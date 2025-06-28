Выставку «Крылья России» открыли в РОСФОТО на Большой Морской улице

Историко-художественный проект «Крылья России» открылся в Государственном музейно-выставочном центер РОСФОТО. Выставка охватывает период с начала XX века до 1990-х годов и демонстрирует важнейшие этапы становления и развития отечественной авиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Большая часть снимков показывают военные подвиги и победы, связанные с советскими самолетами и вертолетами. Следом идет блок, посвященный послевоенной эре и космическим достижениям.

Среди авторов представленных фотографий — Георгий Зельма, Иван Шагин, Аркадий Шайхет, Борис Кудояров, Евгений Халдей, Виктор Кононов и другие. Выставка продлится до конца лета 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Эрмитаже открылась выставка «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря», которая предлагает особый взгляд на историю европейской цивилизации.

Андрей Маркелов