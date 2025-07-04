Петербургская компания нелегально вывела за рубеж 57,5 млн рублей

Экономическая полиция Санкт-Петербурга вышла на компанию, которая осуществила незаконный вывод 57,5 млн рублей за рубеж. В отношении гендиректора и еще двух фигурантов возбудили уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, фирма совершила валютную операцию по переводу денег в иностранной валюте с расчетного счета на счета компаний-нерезидентов. Фигуранты использовали для махинаций подложную документацию.

По подозрению в причастности к совершению преступления задержана гендиректор компании, 39-летняя жительница Мурино. Полиция полагает, что она принимала непосредственное участие в подготовке подложных бумаг. Среди еще двух фигурантов 40-летний менеджер компании и 36-летний мужчина, который выполнял роль руководителя фирмы-нерезидента. Все трое задержаны.

В отношении 40-летнего бухгалтера фирмы и 24-летней девушки-директора одной из фирм, открытых с целью осуществления финансовых махинаций, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКР возбудил уголовное дело в отношении матери и сына, организовавших лжетурфирму.

Татьяна Титаева