Русский язык стал рабочим для федерации Красного Креста и Красного Полумесяца

В Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) официально закрепили русский язык в качестве рабочего. Об этом говорится на сайте МИД России.

«Начиная с 2025 года финансирование устного и письменного перевода на русский язык в Федерации будет осуществляться на регулярной основе»,— сказано в сообщении по итогам встречи замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина и генерального секретаря организации Джагана Чапагана.

МИД России отмечает, что до этого страна неоднократно совершала добровольные взносы на лингвистическое обеспечение организации. В дальнейшем ведомство надеется подключить к работе по этому вопросу Лингвистический центр Российского Красного Креста (РКК).