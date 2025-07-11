Пошлины обрели медный оттенок

Поставки меди в США с 1 августа будут облагаться 50-процентной пошлиной. Это следует из нового сообщения Дональда Трампа в соцсети Truth Social. Официальное распоряжение последует позже. Такая ограничительная мера прорабатывалась властями США с февраля, она дополнит уже действующие секторальные тарифы — на сталь, алюминий, автомобили и запчасти к ним (остальные пошлины затрагивают конкретные страны, а не категории товаров).

Разворачивание тарифов теперь и на медь господин Трамп объяснил защитой американских компаний: мера вводится с расчетом на расширение внутреннего производства. Аналитики Trading Economics, впрочем, предупреждают, что на это уйдут годы, для полного же удовлетворения спроса США на медь потребуются десятилетия и значительные инвестиции в сектор.

Сейчас примерно половина этого спроса удовлетворяется поставками из-за рубежа: в прошлом году торговые партнеры ввезли в страну 810 тыс. тонн меди на $8,65 млрд. США используют медь при производстве полупроводников и аккумуляторов, самолетов и кораблей, а также радарных систем и гиперзвукового оружия.

Ключевой поставщик меди в США и крупнейший ее мировой производитель — Чили. В 2024-м экспорт этой страны в Штаты составил $6,09 млрд, заметно увеличившись с $4,63 млрд в 2023-м (см. график). Для Чили ограничения, анонсированные Дональдом Трампом, окажутся чувствительными, однако серьезными проблемами, вероятно, не обернутся: на американский рынок приходится только 7% чилийского экспорта меди, главное же направление поставок — Китай.

Более заметным влияние тарифов может оказаться для Канады. США — основной рынок сбыта меди для этой страны: в прошлом году поставки составили $1,43 млрд. Среди других ключевых поставщиков — Перу ($0,57 млрд) и Мексика ($0,3 млрд). Отметим, что у всех этих стран есть соглашения о свободной торговле с США. При этом ограничивать импорт и вводить меры экспортного контроля стороны вполне могут, ссылаясь на угрозу национальной безопасности (см. “Ъ” от 30 мая).

Наиболее же серьезным эффект от новых тарифов окажется для самих США. Цены на медь в стране на фоне анонсированных ограничений уже увеличиваются, прогнозируемое аналитиками ускорение их роста создаст проблемы для многих производств. По оценкам аналитиков Citi, американский бизнес, как и при разворачивании других пошлин (см. “Ъ” от 7 апреля), будет стремиться переложить часть возросших затрат на потребителей.

Кристина Боровикова