СКР учредит стипендию имени сподвижника Петра I в размере 3 тыс. рублей

Следственный комитет России намерен учредить для учащихся подведомственных образовательных учреждений стипендию имени русского генерала Ивана Бутурлина — участника Северной войны и сподвижника Петра I. Соответствующий проект опубликован для общественного обсуждения на regulation.gov.ru. Сумму стипендии планируется установить в размере 3 тыс. руб.

В пояснительной записке к проекту говорится, что выплачивать стипендию будут раз в год учащимся, которые добились «значительных результатов в обучении», а также принимали активное участие в проектной, спортивной и культурной деятельности.

Иван Бутурлин в 1718 году принимал участие в розыске по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего наследника престола царевича Алексея Петровича (позднее его обвинили в заговоре против Петра I). Для расследования дела была создана особая следственная канцелярия, после чего дело передали из Москвы в Санкт-Петербург, где им и занялся Иван Бутурлин. Участие Бутурлина в расследовании получило высокую оценку Петра I — в конце 1718 года Бутурлина сделали командиром Преображенского полка.

С этого момента Бутурлин регулярно принимал участие в уголовных делах в качестве судьи Тайной канцелярии — допрашивал обвиняемых и свидетелей, а также составлял приговоры. В 1720 году указом Петра I была создана следственная канцелярия Ивана Бутурлина.

В административном здании СКР имя Ивана Бутурлина увековечено в галерее бронзовых барельефов «Следователи и организаторы следствия эпохи правления Петра I».

Полина Мотызлевская