Продолжается прием заявок на участие в премии «Лучший городской бизнес. Краснодар — 2025»

В Краснодаре продолжается прием заявок на участие во II бизнес-премии «Лучший городской бизнес. Краснодар — 2025», учрежденной деловым изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» при поддержке главы Краснодара Евгения Наумова.

В этом году в премии представлены две номинации — «Бизнес, улучшающий качество жизни горожан» и «Будущее города. Лучший стартап Краснодара».

Кто может участвовать?

Претендентами на получение премии номинации «Бизнес, улучшающий качество жизни горожан» могут стать коммерческие организации, относящиеся к субъектам малого, среднего или крупного бизнеса.

Претендентами на получение премии номинации «Будущее города. Лучший стартап Краснодара» могут стать физические лица или коммерческие организации, относящиеся к субъектам малого, среднего или крупного бизнеса, которые находятся в стадии разработки нового коммерческого бизнес-проекта на территории Краснодара.

Принять участие в премии могут краснодарские предприниматели, чей бизнес направлен на улучшение качества жизни в краевом центре и развитие города, а также авторы бизнес-проектов и стартапов, стратегия которых строится на заботе о клиентах и внимании к потребностям городского сообщества.

Как принять участие?

Для того чтобы принять участие в премии «Лучший городской бизнес. Краснодар — 2025» необходимо заполнить заявку на сайте премии и ответить на несколько вопросов. В том числе необходимо подробно рассказать, в чем заключается польза для города и его жителей, чем проект уникален, а также поделиться планами по его развитию.

Как выберут победителя?

Эксперты премии и лично глава Краснодара познакомятся со всеми заявками, выставят баллы по десятибалльной шкале и выберут победителей.

Все номинанты будут приглашены на торжественную церемонию награждения, которая состоится 30 сентября в Краснодаре в Hampton by Hilton.

Подать заявку и ознакомиться с положением о премии можно здесь.

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