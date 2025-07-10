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Паслер увеличил премии молодым ученым Свердловской области до 300 тыс. рублей

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подписал указ об увеличении премий молодым ученым региона с 200 до 300 тыс. руб., сообщили в департаменте информационной политики области.

Денис Паслер

Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решение принято в целях стимулирования научной деятельности и развития технологического лидерства. Об этом глава региона заявил на встрече с ректорами свердловских вузов, где обсуждались вопросы развития высшей школы.

«Сегодня перед нами стоит важная задача по достижению технологического лидерства. Для этого нам необходимы молодые амбициозные люди и их прорывные идеи», — сообщил Денис Паслер.

В университетах Свердловской области обучается 125 тыс. студентов. В регионе ядром инновационной работы является Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня. По словам главы региона, только в прошлом году участники научно-образовательного центра (НОЦ) получили более 400 патентов.

В этом году конкурс на соискание премий губернатора для молодых ученых будет объявлен до сентября. Победители в 20 номинациях получат по 300 тыс. руб. на конкурсной основе.

Ранее Денис Паслер на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге наградил премией имени Черепановых 32 авторов перспективных инженерных и научно-технических разработок в различных отраслях промышленности.

Полина Щуцкая

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