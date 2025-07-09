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На выставке «Иннопром-2025» вручили премии имени Черепановых

В Екатеринбурге на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2025» прошла церемония вручения имени Черепановых. Дипломы и медали лауреатам вручил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Премией отмечены 32 автора перспективных инженерных и научно-технических разработок в различных отраслях промышленности, созданных на предприятиях Среднего Урала: 11 индивидуальных лауреатов и 21 — в составе шести творческих коллективов, сообщили в областном департаменте информационной политики.


Лауреатами премии Черепановых в 2025 году стали:

  • Главный энергетик, начальник отдела АО «Первоуральский новотрубный завод» Андрей Блохин;
  • Ведущий технолог АО «Хромпик» Владимир Буков;
  • Директор по капитальному строительству АО НПК «Уралвагонзавод» Владимир Купчинский;
  • Инженер по внедрению новой техники и технологии отдела по управлению интеллектуальной собственностью и информационного обеспечения АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК) Дмитрий Масич;
  • Начальник центральной заводской лаборатории автоматизации и механизации АО «Северский трубный завод» Ильгис Муллахметов;
  • Начальник научно-тематического отдела АО «УПКБ «Деталь» Михаил Нестеров;
  • Директор Центра автоматизированных систем управления ПАО «Ураласбест» Глеб Пашкин;
  • Заместитель главного инженера по вагоностроению АО НПК «Уралвагонзавод» Ярослав Рыдлевский;
  • Ведущий инженер-технолог лаборатории металловедения и термической обработки Центральной заводской лаборатории Технического управления АО «Синарский трубный завод» Елена Соловьева;
  • Ведущий инженер отдела технического развития АО «УПКБ «Деталь» Владимир Янковский;
  • Главный конструктор по системам микроклимата для подвижного состава ООО «НПО «Горизонт» Дмитрий Ярушин;
  • Творческий коллектив АО «Волжский трубный завод»;
  • Творческий коллектив АО «Верхнесалдинский завод химических емкостей»;
  • Творческий коллектив ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;
  • Творческий коллектив АО «Евраз НТМК»;
  • Творческий коллектив АО НПП «Машпром»;
  • Творческий коллектив ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) совместно с АО «Уральский институт металлов».

«Вы — интеллектуальное достояние всей России. Благодаря вам Свердловская область укрепляет статус индустриального центра России, обеспечивающего государство современной, высокотехнологичной продукцией»,— сказал Денис Паслер на церемонии награждения.

Премия названа в честь уральских изобретателей первого российского паровоза — отца и сына Черепановых. Она была учреждена в 1997 году указом губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя для укрепления престижа инженерно-технического труда и стимулирования талантливых инженеров к инновационной деятельности. Лауреатов выбирает Фонд содействия инженерной деятельности имени Черепановых. Премия вручается на территории Свердловской области уже в 28-й раз. За это время лауреатами стали 497 инженеров, 37 человек отмечены медалью.

Виктория Биц

Фотогалерея

Выставка «Иннопром-2025» в Екатеринбурге

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Международная промышленная выставка &quot;Иннопром-2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром-2025"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Люксовый внедорожник Aurus Komendant на стенде ФГУП &quot;НАМИ&quot;

Люксовый внедорожник Aurus Komendant на стенде ФГУП "НАМИ"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд страны-партнера Саудовской Аравии

Стенд страны-партнера Саудовской Аравии

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония подписания специнвестконтракта о развитии &quot;Киберстали&quot;. Генеральный директор ООО &quot;Киберсталь&quot; Станислав Великий (второй слева), министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (третий справа) и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Церемония подписания специнвестконтракта о развитии "Киберстали". Генеральный директор ООО "Киберсталь" Станислав Великий (второй слева), министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (третий справа) и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром-2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром-2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании Bairus Sport

Стенд компании Bairus Sport

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Губернатор Свердловской области в 2009-2012 годах Александр Мишарин

Губернатор Свердловской области в 2009-2012 годах Александр Мишарин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Низкопольный трамвай &quot;Синара 71-233&quot;

Низкопольный трамвай "Синара 71-233"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Уральского турбинного завода

Стенд Уральского турбинного завода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд &quot;РТ-Техприемка&quot; (входит в ГК &quot;Ростех&quot;)

Стенд "РТ-Техприемка" (входит в ГК "Ростех")

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Форвардер вездеход &quot;Тром 25&quot;

Форвардер вездеход "Тром 25"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Казахстана

Стенд Казахстана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд города Москвы

Стенд города Москвы

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Стенд НАМИ

Стенд НАМИ

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». 9-е Российско-Китайское Экспо

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Учебно-тренировочный самолет Tango компании Spectra Aircraft (S7 Group)

Учебно-тренировочный самолет Tango компании Spectra Aircraft (S7 Group)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке &quot;Иннопром&quot;

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке &quot;Иннопром&quot;

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Магистральный тягач МАЗ 54402N на газомоторном топливе на стенде Белоруссии

Магистральный тягач МАЗ 54402N на газомоторном топливе на стенде Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Саудовской Аравии

Стенд Саудовской Аравии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Макет завода &quot;Уральские локомотивы&quot; с комплексом по производству высокоскоростных поездов.

Макет завода "Уральские локомотивы" с комплексом по производству высокоскоростных поездов.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Глава (раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов

Глава (раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

9-е Российско-Китайское Экспо

9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

9-е Российско-Китайское Экспо

9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд Челябинской области

Стенд Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пятисекционный низкопольный скоростной трамвай модели 71-952 «Воевода» — разработка «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) совместно с АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ)

Пятисекционный низкопольный скоростной трамвай модели 71-952 «Воевода» — разработка «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) совместно с АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Макет &quot;РМК Арены&quot; на стенде Челябинской области

Макет "РМК Арены" на стенде Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

IX Российско-китайский ЭКСПО на площадке &quot;Иннопром&quot;

IX Российско-китайский ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Международная промышленная выставка "Иннопром-2025"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Люксовый внедорожник Aurus Komendant на стенде ФГУП "НАМИ"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд страны-партнера Саудовской Аравии

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония подписания специнвестконтракта о развитии "Киберстали". Генеральный директор ООО "Киберсталь" Станислав Великий (второй слева), министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (третий справа) и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром-2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании Bairus Sport

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Губернатор Свердловской области в 2009-2012 годах Александр Мишарин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Низкопольный трамвай "Синара 71-233"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Уральского турбинного завода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд "РТ-Техприемка" (входит в ГК "Ростех")

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Форвардер вездеход "Тром 25"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Казахстана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд города Москвы

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Стенд НАМИ

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Учебно-тренировочный самолет Tango компании Spectra Aircraft (S7 Group)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Магистральный тягач МАЗ 54402N на газомоторном топливе на стенде Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Саудовской Аравии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Макет завода "Уральские локомотивы" с комплексом по производству высокоскоростных поездов.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Глава (раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пятисекционный низкопольный скоростной трамвай модели 71-952 «Воевода» — разработка «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) совместно с АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Макет "РМК Арены" на стенде Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

IX Российско-китайский ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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