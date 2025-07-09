На выставке «Иннопром-2025» вручили премии имени Черепановых
В Екатеринбурге на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2025» прошла церемония вручения имени Черепановых. Дипломы и медали лауреатам вручил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Премией отмечены 32 автора перспективных инженерных и научно-технических разработок в различных отраслях промышленности, созданных на предприятиях Среднего Урала: 11 индивидуальных лауреатов и 21 — в составе шести творческих коллективов, сообщили в областном департаменте информационной политики.
Лауреатами премии Черепановых в 2025 году стали:
- Главный энергетик, начальник отдела АО «Первоуральский новотрубный завод» Андрей Блохин;
- Ведущий технолог АО «Хромпик» Владимир Буков;
- Директор по капитальному строительству АО НПК «Уралвагонзавод» Владимир Купчинский;
- Инженер по внедрению новой техники и технологии отдела по управлению интеллектуальной собственностью и информационного обеспечения АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК) Дмитрий Масич;
- Начальник центральной заводской лаборатории автоматизации и механизации АО «Северский трубный завод» Ильгис Муллахметов;
- Начальник научно-тематического отдела АО «УПКБ «Деталь» Михаил Нестеров;
- Директор Центра автоматизированных систем управления ПАО «Ураласбест» Глеб Пашкин;
- Заместитель главного инженера по вагоностроению АО НПК «Уралвагонзавод» Ярослав Рыдлевский;
- Ведущий инженер-технолог лаборатории металловедения и термической обработки Центральной заводской лаборатории Технического управления АО «Синарский трубный завод» Елена Соловьева;
- Ведущий инженер отдела технического развития АО «УПКБ «Деталь» Владимир Янковский;
- Главный конструктор по системам микроклимата для подвижного состава ООО «НПО «Горизонт» Дмитрий Ярушин;
- Творческий коллектив АО «Волжский трубный завод»;
- Творческий коллектив АО «Верхнесалдинский завод химических емкостей»;
- Творческий коллектив ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;
- Творческий коллектив АО «Евраз НТМК»;
- Творческий коллектив АО НПП «Машпром»;
- Творческий коллектив ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) совместно с АО «Уральский институт металлов».
«Вы — интеллектуальное достояние всей России. Благодаря вам Свердловская область укрепляет статус индустриального центра России, обеспечивающего государство современной, высокотехнологичной продукцией»,— сказал Денис Паслер на церемонии награждения.
Премия названа в честь уральских изобретателей первого российского паровоза — отца и сына Черепановых. Она была учреждена в 1997 году указом губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя для укрепления престижа инженерно-технического труда и стимулирования талантливых инженеров к инновационной деятельности. Лауреатов выбирает Фонд содействия инженерной деятельности имени Черепановых. Премия вручается на территории Свердловской области уже в 28-й раз. За это время лауреатами стали 497 инженеров, 37 человек отмечены медалью.