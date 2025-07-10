Россия и США ведут диалог по обмену заключенными

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что с коллегами из США обсуждается обмен заключенными. По его словам, новые обмены потенциально возможны, но пока объявлений на этот счет нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Диалог на эту тему, он всегда идет не в режиме непрерывного обмена сигналами, а в режиме посыл и ответ. В промежутке проработка внутренняя. Наши специализированные структуры находятся в контакте с американскими»,— сказал Сергей Рябков на пресс-конференции.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали обмен заключенными во время телефонного разговора 19 мая. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что стороны обсуждают обмен по формуле «девять на девять». Агенство Reuters публиковало имена девяти американцев, которых, по данным агентства, власти США хотят вернуть по договоренности с Россией.

Предыдущие обмены сторон состоялись 11 февраля и 10 апреля. В результате в Россию вернулись обвиняемый в незаконных операциях с радиоэлектроникой Артур Петров, а также проходивший по делу об отмывании денег Александр Винник. В США были возвращены имеющая американское и российское гражданство Ксения Карелина, осужденная по делу о финансировании ВСУ, а также отбывающий срок за контрабанду наркотиков Марк Фогель.

Лусине Баласян