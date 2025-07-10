Snoop Dogg помог подзаработать

Павел Дуров заработал $12 млн за полчаса благодаря Snoop Dogg. 9 июля рэпер опубликовал на своем Youtube-канале клип под названием Gifts. В треке он назвал создателя Telegram своим племянником, прорекламировал платформу, и, в частности, лимитированную коллекцию цифровых подарков в мессенджере. Позже Павел Дуров сообщил, что почти 1 млн тематических токенов Snoop Dogg были полностью распроданы за 30 минут. Видео на канале репера меньше чем за сутки набрало почти 100 тыс. просмотров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @SnoopDoggTV Фото: @SnoopDoggTV

СМИ связали неожиданный выход клипа Snoop Dogg с планами Telegram активнее продвигаться на американском рынке. Впрочем, для этого, возможно, понадобится больше коллабораций, говорит сооснователь коммуникационного агентства Breaking Trends Юлия Загитова: «Наконец-то Telegram начинает по-взрослому заниматься пиаром.

Это маркетинговый шаг к увеличению внимания к монетизации, потому что любой мессенджер может существовать только в том случае, если у него есть бизнес-модель. Здесь история про мировое продвижение на уровень англоязычной аудитории. В Соединенных Штатах, например, его используют, но не так активно, поэтому, думаю, что Snoop Dogg — только начало.

Скорее всего, такие коллаборации будут и дальше, это даст возможность англоязычной аудитории все больше погружаться в мессенджер и понимать, что он во многом выигрывает у всех других.

Это эффективный пиар-ход, потому что Telegram в публичное пространство за счет лидеров мнений никогда не выходил. Мне кажется, Snoop Dogg — это достаточно консервативный путь. Для людей времени Дурова он действительно большой кумир, то есть это точно не аудитория зумеров, многие из них могут даже не знать про Snoop Dogg. Безусловно, мне кажется, будет какое-то продвижение, направленное и на них. С помощью нативных историй с подарками, с интеграциями. Поэтому после Snoop Dogg, надеюсь, появятся и герои другой аудитории».

Первую коллекцию цифровых подарков Telegram Павел Дуров представил осенью 2024 года. Сначала их можно было просто отправлять другим контактам. Однако в январе у пользователей появилась возможность выставлять подарки на аукцион с помощью блокчейна TON. В мае Telegram запустил внутреннюю платформу для торговли. Теперь пользователи могут продавать редкие подарки тем, кто не успел получить их во время ограниченной акции.

Насколько перспективным вложением могут стать эксклюзивные подарки от Snoop Dogg? На этот вопрос “Ъ FM” ответил инвестиционный аналитик «Финам» Леонид Делицын: «Безусловно, с такой аудиторией, как у Telegram, Павел Дуров имеет прекрасное поле для того, чтобы экспериментировать с разными инновационными способами создания артефактов и заработка для них.

Подарки от Snoop Dogg для молодого поколения не будут представлять никакой ценности, им будет казаться, что Артур Пирожков или тот же MrBeast — это хорошая перспектива. Кто именно останется в веках, вопрос сложный, потому что от эпохи остаются один-два человека, вещи связанные с которыми, будут дорого стоить. Тот, кто может предсказать, насколько они повлияют на будущие поколения, сделает правильную инвестицию. А инструмент в принципе это позволяет сделать. Но случаи реально впечатляющих инвестиций , когда что-то вырастет в цене в 100 раз, единичные».

Snoop Dogg завел свой Telegram -канал в начале мая. Об этом он рассказал в соцсети X, а Павел Дуров сделал репост записи. За ночь после публикации клипа канал рэпера вырос на 18 тыс. подписчиков, сейчас за обновлениями следят почти 205 тыс. человек.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова