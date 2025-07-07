В Тюмени в ДТП погиб 13-летний подросток на питбайке

Прокуратура Калининского административного округа Тюмени организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в котором погиб 13-летний подросток, управлявший питбайком, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным региональной госавтоинспекции, столкновение питбайка и автомобиля «Инфинити» произошло 7 июля на перекрестке ул. Уездной и Фармана Салманова. Подросток, управлявший питбайком, погиб на месте.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и исполнению родительских обязанностей законными представителями несовершеннолетнего.

«По свидетельству отца школьника, сын ехал на питбайке в микрорайон Новопатрушево играть в футбол, права управления транспортом он не имеет»,— отметили в пресс-службе госавтоинспекции Тюменской области. Предварительно, питбайк сыну купили родители.

На место ДТП выехал заместитель прокурора Калининского административного округа Антон Гусев. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

Полина Щуцкая