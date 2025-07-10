Рубио: решать вопрос о санкциях США против России будет Трамп

Решение о том, наступил ли момент для введения новых американских санкций в отношении России, остается за президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио. Он добавил, что президенту нужна гибкость в вопросе — когда и как можно будет ввести санкции, поскольку это дает ему мощный рычаг в беседе и переговорах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters Марко Рубио

Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters

По словам господина Рубио, американская сторона несколько недель назад доносила до России, что в один момент США могут ввести новые санкции. «Мы продолжим это говорить, потому что такова реальность»,— сказал он (трансляция велась на Youtube-канале DRM News). Госсекретарь США отметил, что господин Трамп разочарован отсутствием большого прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Марко Рубио также рассказал о подготовке законопроекта по введению жестких санкций против России. Среди ограничений указаны 500-процентные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, газ, уран или другие экспортные товары. Инициатива разрабатывается совместно с Сенатом США. Работать над новыми санкциями против России готов и Конгресс, уточнил господин Рубио.