Великобритания поставит Украине 5 тыс. ракет для ПВО

Компания Thales на заводе в Белфасте запустит производство более 5 тыс. зенитных ракет для украинских систем противовоздушной обороны, сообщила пресс-служба британского правительства. Работы предусмотрены соглашением, которое власти Британии и Украины подпишут на конференции в Риме 10-11 июля.

Контракт на производство ракет заключен между Минобороны Великобритании и компанией Thales. Его сумма — 1,6 млрд фунтов стерлингов. Контракт будет финансируется за счет кредита в 3,5 млрд фунтов стерлингов, которое британские власти выдали Украине. Пока британский регулятор разрешил использовать 2,5 млрд из общей суммы.

Речь идет о производстве Martlet, LMM (Lightweight Multirole Missile) — легких многоцелевых ракет. Такие ракеты уже используются системой ПВО Украины. Британские военные чиновники говорили, что эти ракеты хорошо себя зарекомендовали. Благодаря контракту на заводе Thales в Белфасте будут сохранены 700 рабочих мест и созданы 200.