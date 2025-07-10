Главу воронежской дирекции единого госзаказчика оставили в СИЗО

Воронежский облсуд отклонил жалобу защиты руководителя дирекции единого заказчика капитального строительства Александра Кима на его заключение в СИЗО. Он останется под стражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ким во время заседания по рассмотрению жалобы на его арест

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Александр Ким во время заседания по рассмотрению жалобы на его арест

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Вчера, 9 июля, региональное управление МВД предъявило господину Киму обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По собственному признанию, чиновник не подписал постановление о привлечении его в качестве обвиняемого из-за ошибок в документе.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки УФСБ и прокуратуры. По версии следствия, господин Ким, а также руководитель управления строительной политики Евгений Шишкин и другие неустановленные лица похитили 37 млн руб. при реконструкции Петровской набережной в 2022–2023 годах.

Ранее в силе было оставлено решение о заключении под стражу господина Шишкина. Как и в случае с Александром Кимом, срок его ареста сокращен до 27 июля.

Сергей Толмачев