Воронежский облсуд оставил под стражей главу управления стройполитики

Воронежский областной суд оставил в силе решение о заключении под стражу руководителя управления строительной политики Евгения Шишкина. Апелляционная жалоба его защиты была отклонена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Шишкин во время заседания в Воронежском облсуде по его жалобе на заключение под стражу

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Евгений Шишкин во время заседания в Воронежском облсуде по его жалобе на заключение под стражу

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

ГСУ МВД обвиняет господина Шишкина в хищении порядка 37 млн руб. при реконструкции Петровской набережной в 2022–2023 годах (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки УФСБ и прокуратуры.

Вторым фигурантом дела является глава МКУ «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александр Ким. По ходатайству МВД он также был заключен под стражу до конца июля.

Сергей Толмачев