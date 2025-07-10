Суд прекратил дело против книжного магазина «Подписные издания» из-за сроков давности

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил в отношении книжного магазина «Подписные издания» производство по административному делу о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Дело прекращено в связи с истечением сроков давности, сообщили в пресс-службе судов города.

Согласно протоколу, 10 апреля правоохранители изъяли из магазина 43 книги и передали их в прокуратуру. Экспертиза Российского государственного педагогического университета имени Герцена выявила в 37 из них «психологические и лингвистические признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения».

Среди таких произведений — «Зависимость» Тове Дитлевсенн, «Феминистский город. Полевое руководство для горожанок» Леслин Керн и «Лисья нора» Норы Сакавич.

10 июля суд постановил прекратить производство, так как нарушение было выявлено 10 апреля.

В мае Куйбышевский районный суд оштрафовал магазин по аналогичному протоколу на 800 тыс. руб. В пресс-службе суда поясняли, что поводом стала продажа трех книг издательства Ad Marginem — «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзан Зонтаг, а также книги «Тело каждого» Оливии Лэнг. Эти книги были закуплены для экспертизы еще в феврале.

Полина Мотызлевская