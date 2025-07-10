Ferrero покупает производителя хлопьев WK Kellogg за $3,1 млрд
Итальянская Ferrero Group, выпускающая шоколадный крем Nutella и конфеты Ferrero Rocher, договорилась о покупке американского производителя хлопьев на завтрак WK Kellogg. Сумма сделки составит $3,1 млрд.
Фото: Andrew Kelly / File Photo / Reuters
По условиям сделки акционеры WK Kellogg получат по $23 наличными за каждую акцию. Это примерно на 40% выше рыночной стоимости бумаг американской компании.
Первой о готовящейся сделке Ferrero и WK Kellogg накануне сообщила The Wall Street Journal. На этом фоне котировки акций американского производителя хлопьев подскочили более чем на 60% на внебиржевых торгах. Позднее их цена скорректировалась, и к открытию торговой сессии котировки выросли примерно на 30%.
WK Kellogg была образована в октябре 2023 года после дробления Kellogg на две независимые компании. WK Kellogg объединяет бизнес в США, Канаде и странах Карибского бассейна. Остальная часть бизнеса оригинальной компании функционирует под брендом Kellanova.
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