Следствие Ленобласти возбудило дело после нападения на фельдшера
По факту получения травм фельдшером скорой медицинской помощи после того как пациент вытолкнул медработника из машины возбуждено уголовное дело. В инциденте разбирается следствие Ленобласти.
Информация о происшествии на 96-м км КАД утром 10 июля появилась в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Правонарушитель вытолкнул фельдшера из салона автомобиля на асфальтовое покрытие.
Следственные органы СУ СК России по Ленобласти осуществили проверку. По ее результатам возбуждено дело по статье о хулиганстве.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии, у нее диагностировали переломы костей таза.