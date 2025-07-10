Следствие Ленобласти возбудило дело после нападения на фельдшера

По факту получения травм фельдшером скорой медицинской помощи после того как пациент вытолкнул медработника из машины возбуждено уголовное дело. В инциденте разбирается следствие Ленобласти.

Информация о происшествии на 96-м км КАД утром 10 июля появилась в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Правонарушитель вытолкнул фельдшера из салона автомобиля на асфальтовое покрытие.

Следственные органы СУ СК России по Ленобласти осуществили проверку. По ее результатам возбуждено дело по статье о хулиганстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии, у нее диагностировали переломы костей таза.

Татьяна Титаева