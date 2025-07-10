Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следствие Ленобласти возбудило дело после нападения на фельдшера

По факту получения травм фельдшером скорой медицинской помощи после того как пациент вытолкнул медработника из машины возбуждено уголовное дело. В инциденте разбирается следствие Ленобласти.

Информация о происшествии на 96-м км КАД утром 10 июля появилась в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Правонарушитель вытолкнул фельдшера из салона автомобиля на асфальтовое покрытие.

Следственные органы СУ СК России по Ленобласти осуществили проверку. По ее результатам возбуждено дело по статье о хулиганстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии, у нее диагностировали переломы костей таза.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все