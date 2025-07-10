В субботу, 12 июля, на территории курорта «Газпром Поляна» в горном кластере Сочи пройдет День открытых дверей на канатных дорогах. В рамках мероприятия будет официально открыта ветка подъемника, которая ранее использовалась исключительно в зимний сезон. Для посетителей подготовлена семейная развлекательная программа и специальный тариф — поездка по всем канатным маршрутам на вершины «Лаура» и «Альпика» обойдется в 100 руб., сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Розы Хутор». Фото: пресс-служба «Розы Хутор».

В этот же день на Газпром Поляне пройдет четвертый этап первенства Краснодарского края по горным автогонкам. Около 40 пилотов со всей России выступят на 6-километровом участке трассы с перепадом высот 600 м. Для зрителей будет открыт сервис-парк, оборудованы обзорные площадки и организованы прямые трансляции.

На курорте «Роза Хутор» продолжается Летний кубок «Хуторенок», включающий детские соревнования по бегу, самокатам и беговелам для участников в возрасте от 3 до 14 лет. 15 июля на курорте состоится празднование Дня леопарда. На Романовом мосту пройдет выставка, посвященная переднеазиатскому леопарду, а также тематические мероприятия для широкой аудитории.

С 25 по 27 июля на улице Набережная Панорама пройдет фестиваль актуального научного кино «ФАНК Уикенд». В рамках программы покажут документальные фильмы о науке, включенные в топ мирового проката, после чего состоятся обсуждения с участием авторов и экспертов.

С 1 по 3 августа «Роза Хутор» примет Гастрофест. Главной площадкой станет Горная Олимпийская деревня, где пройдут ярмарка, мастер-классы и концерт.

Курорт Красная Поляна расширяет направление семейного досуга. В сезоне запущен новый аттракцион — маунтинкарты, работающие с помощью канатной дороги К8 «Снежная звезда» на Поляне 960. Кроме того, проходят турниры по скейтбордингу и баскетболу, работает кемпинг в долине Цирк-2 на высоте 2 тыс. м. Для детей действует многодневная программа активного отдыха «Три вершины».

Мария Удовик