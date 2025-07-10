В Екатеринбурге под комплексную застройку выделена территория вдоль улицы Титова

В Екатеринбурге утверждена очередная площадка для комплексного развития территории (КРТ) вдоль улицы Титова, сообщил глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Застройщик, который получит право работать на этой территории по итогам торгов, возьмет на себя обязательства по строительству детского сада на 250 мест, капитальному ремонту улицы Монтерской, благоустройству близлежащего сквера и разработке проектной документации для строительства образовательного центра.

По словам главы города, реализация программы позволит улучшить жилищные условия почти 2 тыс. горожан, а механизм КРТ позволит модернизировать социальную и инженерную инфраструктуру Екатеринбурга за счет девелоперов.

Ранее администрация Екатеринбурга планировала модернизировать единую геоинформационную систему, в которую входят реестр проектов КРТ. Пользоваться системой будут сотрудники мэрии, районных администраций и некоторых компаний. Общая стоимость модернизации — 12,2 млн руб.

Полина Щуцкая