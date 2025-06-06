В Екатеринбурге модернизируют геосистему с реестром проектов КРТ за 12 млн руб.

Администрация Екатеринбурга планирует модернизировать единую геоинформационную систему, в которую входят реестр проектов КРТ, постановка на учет индивидуальных домов, передача сведений в ЕГРН, градостроительная документация и другие, следует из информации лота на сайте Госзакупок. Пользоваться системой будут сотрудники мэрии, районных администраций и некоторых компаний. Общая стоимость модернизации — 12,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В пресс-службе городской администрации «Ъ-Урал» пояснили, что доработка портала необходима, чтобы добавить новые слои карты, в числе которых — реестр КРТ.

Модуль «Комплексное развитие территории», как следует из документов закупки, должен будет помогать организовывать взаимодействие между участниками процесса по комплексному развитию территории. В нем можно будет, в частности, включать земельные участки в проект КРТ, определение территории КРТ. На карту будут нанесены функциональные зоны, границы объектов культурного наследия (ОКН) и охранных зон, красные линии проекты планировки.

Помимо этого, система позволит отправлять данные в ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости) и формировать пакеты документов для регистрации прав на частные дома, просматривать дизайн-проекты вывесок, просматривать установленные зеленые зоны, малые архитектурные формы, торговые объекты.

Подрядчик должен модернизировать систему до конца 2025 года. Заявки по лоту принимают до 18 июня.

Анна Капустина