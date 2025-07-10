«Касаткин — жертва, а не преступник»

В Париже начались судебные разбирательства по делу в отношении российского баскетболиста Даниила Касаткина, выдачи которого по обвинению в киберпреступлениях требуют США. Фредерик Бело, адвокат задержанного, прокомментировал дело корреспонденту “Ъ” во Франции Алексею Тарханову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат задержанного российского баскетболиста Фредерик Бело

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ Адвокат задержанного российского баскетболиста Фредерик Бело

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ

— При каких обстоятельствах был задержан ваш клиент?

— Даниил Касаткин приехал во Францию отпраздновать помолвку со своей невестой. Они летели из России через Турцию. Как только он прибыл в аэропорт Париж—Шарль-де-Голль, его арестовали по запросу американских властей. Это был запрос на временное задержание.

— То есть американцы заранее знали о его маршруте?

— Да, они знали, что он летит в Париж, и попросили французские власти его задержать.

— Почему же его арестовали именно во Франции, а не, например, в Турции?

— Это решение принимают сами американские власти. Он бывал и в Турции, и в Японии, и в Греции. Но именно во Франции США инициировали его арест.

— В чем конкретно его обвиняют?

— Американские власти обвиняют его в кибермошенничестве и в сговоре с целью совершения кибермошенничества. За первое ему грозит до пяти лет тюрьмы, за второе — до 20 лет. Ордер на арест был выдан судом штата Теннесси. С момента ареста у американцев есть 60 дней, чтобы передать французской стороне полный пакет документов по экстрадиции. Пока мы имеем дело лишь с временным задержанием, и Даниил Касаткин, разумеется, считается невиновным до суда. Неизвестно, будет ли он в итоге экстрадирован, это решат французские суды.

— Вы готовы к защите?

— Пока мы знаем только формулировки обвинений. Ждем официального ордера от США, чтобы понять, в чем конкретно его обвиняют. Это даст нам возможность детально подготовить линию защиты и доказать невиновность господина Касаткина.

— Французские власти его ни в чем не обвиняют?

— Нет. Его обвиняет только суд в Теннесси, утверждая, что он был переговорщиком от имени преступной группы, вымогавшей выкуп после кибератак.

— Как должна проходить процедура экстрадиции?

— Она может занять несколько месяцев. Сначала у Касаткина спросят, согласен ли он на экстрадицию. Если он откажется — начнется процесс. Палата по делам экстрадиции вынесет свое мнение, если оно будет положительное, французское правительство должно издать декрет об экстрадиции, который можно будет оспорить в Государственном совете. Это долгий путь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баскетболист Даниил Касаткин (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Баскетболист Даниил Касаткин (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Как сам Касаткин объясняет вам ситуацию?

— Он в шоковом состоянии. Он говорит, что не имеет к этому никакого отношения. Он купил подержанный компьютер и не сменил учетную запись предыдущего пользователя. Предположительно, его компьютер подвергся хакерской атаке и был удаленно захвачен киберпреступниками, которые использовали его, чтобы скрыть свои действия и вести переговоры с американскими жертвами.

Касаткин не знает этих людей, ни с кем не контактировал, никогда не участвовал в подобной деятельности. Он сам стал жертвой.

Киберпреступность растет, и хакеры все изощреннее: они маскируются, используют чужие компьютеры. В этот раз они захватили компьютер Касаткина, но на его месте мог оказаться любой другой человек.

— Его невеста уехала домой или сейчас во Франции? Можете ли назвать ее имя?

— Да, она в Париже, сняла квартиру недалеко от моего офиса. Я бы предпочел не называть ее имя, иначе ее просто затравят. Мы стараемся сохранить ее право на частную жизнь.

— Каковы условия содержания Касаткина?

— Он в одной из парижских тюрем. Это непросто: он, спортсмен высокого уровня, за две недели уже потерял 6 кг. Он не может тренироваться, не может играть в баскетбол. Я настаивал, чтобы ему дали доступ к спортивному залу в тюрьме, чтобы он мог поддерживать физическую форму.

— Он может общаться с администрацией? Говорит ли он по-французски?

— Он говорит только по-английски, а сотрудники тюрьмы на этом языке практически не говорят. Это создает трудности.

— Поддерживаете ли вы контакт с российским консульством? Его представители уже навестили Касаткина?

— Да, конечно, поддерживаю. Консульство имеет право контактировать со своими гражданами в заключении. Они подали запрос о встрече, но ответа пока не получили.

— Если США откажут в экстрадиции, Касаткин сможет остаться во Франции в пределах своей туристической визы и сделать-таки предложение своей невесте?

— Он уже сделал предложение. Если экстрадиции не будет, они смогут остаться в Париже, чтобы отпраздновать помолвку.

— В случае отклонения запроса американцев ваш клиент сможет претендовать на компенсацию?

— Едва ли. Но он хочет добиться справедливости, хочет, чтобы настоящие преступники были найдены и наказаны. Он готов сотрудничать с американскими властями, потому что сам стал жертвой, пострадала его личная и профессиональная жизнь. Он ничего не имеет общего с преступной группой и сочувствует американским жертвам. И он сам ни в коем случае не преступник, а тоже жертва.

— Ваш предыдущий клиент, обвиняемый в киберпреступлениях, Александр Винник, в итоге был выдан США, а затем его обменяли на американца, осужденного в России. Может, выдать Касаткина США — это верный способ вернуть его в Россию?

— Боюсь, это не так просто.