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«Рубин» подписал защитника сборной Гондураса Мальдонадо

Казанский «Рубин» объявил о подписании контракта с 27-летним защитником Денилем Мальдонадо на четыре года. Футболист будет выступать под третьим номером. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Рубин» подписал защитника сборной Гондураса Мальдонадо

«Рубин» подписал защитника сборной Гондураса Мальдонадо

Фото: Пресс-служба ФК «Рубин»

«Рубин» подписал защитника сборной Гондураса Мальдонадо

Фото: Пресс-служба ФК «Рубин»

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €1 млн при рыночной стоимости игрока €1,8 млн.

Мальдонадо является игроком сборной Гондураса. Ранее защитник выступал за румынский клуб «Университатя» Крайова.

Накануне казанский клуб завершил трансфер защитника Рустама Ашурматова в иранский «Эстегляль». Сумма перехода составила €500 тыс.

Анар Зейналов