Казанский «Рубин» заработал €500 тыс. на переходе защитника Рустама Ашурматова в иранский «Эстегляль». Рыночная стоимость 29-летнего футболиста оценивается в 600 тыс. евро. Соответствующая информация опубликована на портале Transfermarkt.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Рубин» заработал €500 тысяч на трансфере Ашурматова в Иран

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Рубин» заработал €500 тысяч на трансфере Ашурматова в Иран

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Защитник сборной Узбекистана подписал с иранским клубом двухлетний контракт. Рустам Ашурматов выступал за «Рубин» с января 2023 года, перейдя свободным агентом из узбекского «Навбахора». Игрок провел за казанцев 45 матчей и забил три гола.

Анар Зейналов