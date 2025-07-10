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«Рубин» заработал €500 тысяч на трансфере Ашурматова в Иран

Казанский «Рубин» заработал €500 тыс. на переходе защитника Рустама Ашурматова в иранский «Эстегляль». Рыночная стоимость 29-летнего футболиста оценивается в 600 тыс. евро. Соответствующая информация опубликована на портале Transfermarkt.

«Рубин» заработал €500 тысяч на трансфере Ашурматова в Иран

«Рубин» заработал €500 тысяч на трансфере Ашурматова в Иран

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Рубин» заработал €500 тысяч на трансфере Ашурматова в Иран

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Защитник сборной Узбекистана подписал с иранским клубом двухлетний контракт. Рустам Ашурматов выступал за «Рубин» с января 2023 года, перейдя свободным агентом из узбекского «Навбахора». Игрок провел за казанцев 45 матчей и забил три гола.

Анар Зейналов