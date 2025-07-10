В Сургуте на строительство Восточной объездной дороги потратят 4,2 млрд руб.
В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО – Югра) на строительство второй очереди Восточной объездной дороги со съездом на Нижневартовское шоссе планируют потратить 4,25 млрд руб. Соответствующий лот размещен на сайте Госзакупок.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Общая длина четырехполосной дороги составит около 2,2 км, ширина полос — 3,75 м. Вдоль дороги будут тротуары и велосипедные дороги, подрядчик выполнит благоустройство, озеленение, установит фонари, светофоры и остановочные комплексы. В продолжение дороги построят путепровод через железнодорожные пути. Работы должны быть завершены до июля 2028 года.
Заказчиком выступает департамент госзаказа ХМАО. Заявки на аукцион принимают до 1 августа 2025 года, итоги подведут 6 августа.
Напомним, на строительство перинатального центра в Ханты-Мансийске выделят 6,6 млрд руб. Стационар будет вмещать 130 коек для взрослых, 10 коек дневного стационара и 100 мест для новорожденных. Общая площадь превысит 30 тыс. кв. м.