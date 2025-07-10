В Сургуте на строительство Восточной объездной дороги потратят 4,2 млрд руб.

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО – Югра) на строительство второй очереди Восточной объездной дороги со съездом на Нижневартовское шоссе планируют потратить 4,25 млрд руб. Соответствующий лот размещен на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Общая длина четырехполосной дороги составит около 2,2 км, ширина полос — 3,75 м. Вдоль дороги будут тротуары и велосипедные дороги, подрядчик выполнит благоустройство, озеленение, установит фонари, светофоры и остановочные комплексы. В продолжение дороги построят путепровод через железнодорожные пути. Работы должны быть завершены до июля 2028 года.

Заказчиком выступает департамент госзаказа ХМАО. Заявки на аукцион принимают до 1 августа 2025 года, итоги подведут 6 августа.

Напомним, на строительство перинатального центра в Ханты-Мансийске выделят 6,6 млрд руб. Стационар будет вмещать 130 коек для взрослых, 10 коек дневного стационара и 100 мест для новорожденных. Общая площадь превысит 30 тыс. кв. м.

Анна Капустина