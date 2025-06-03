Управление спорта Воронежа возглавит Максим Шляхта

Максим Шляхта победил в конкурсе на должность руководителя управления физической культуры и спорта Воронежа. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин и добавил, что в ближайшее время подпишет документы о назначении чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Шляхта до этого работал в областном министерстве спорта

Фото: автономное учреждение Воронежской области «Центр развития физической культуры и спорта». Максим Шляхта до этого работал в областном министерстве спорта

Фото: автономное учреждение Воронежской области «Центр развития физической культуры и спорта».

«Максим Шляхта имеет большой опыт работы в сфере управления, а главное, практические и научные достижения в развитии физической культуры и спорта, которые, безусловно, пригодятся в решении поставленных перед управлением задач»,— рассказал глава города.

Максиму Шляхта 44 года. В 2013 году он окончил институт физической культуры и спорта Адыгейского государственного университета, в 2019-м — РАНХиГС, в 2021-м — Воронежскую государственную академию спорта (ВГАС). С 2011 года работал во ВГАС, последний пост в вузе — первый проректор. В 2022 году был назначен руководителем центра развития физической культуры и спорта Воронежской области, которое на тот момент было подведомственно департаменту физической культуры и спорта региона. В сентябре 2023 года стал первым замглавы департамента, затем получил статус профильного замминистра.

В конце прошлого года Александр Бахтин перешел с поста руководителя городского управления спорта, который занимал с 2016 года, на должность главы управы Железнодорожного района Воронежа.

Алина Морозова