В Советском округе директора предприятия подозревают в сокрытии денег от взыскания

Директора предприятия в Советском округе подозревают в сокрытии 21 млн руб. от взыскания в счет погашения недоимки по налогам и сборам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

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По версии правоохранителей, с августа 2023 года по сентябрь 2024 года фигурант уголовного дела умышленно сокрыл средства, при этом выполнял расчеты по заключенным договорам через счета третьих лиц в обход собственных. На имущество обвиняемого наложен арест, направлено в суд.

Константин Соловьев