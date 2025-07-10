Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, почему критиковали футболистов после присвоения им звания заслуженных мастеров спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Сборная России по футболу не раз проходила путь от любви до ненависти болельщиков и обратно. Но то, что произошло после чемпионата мира в 2018-м, вызвало жаркие споры и целый вал публикаций. Как писала пресса, это событие даже раскололо общество на два лагеря.

Все дело в том, что футболистам присвоили звание заслуженных мастеров спорта. Для наших атлетов это не просто знак отличия — это титул, который показывает, каких высот достиг спортсмен. Ведь «заслуженных» раньше давали только чемпионам и призерам Олимпийских игр. Опустим льготы и финансовые выплаты, хотя они тоже есть. Но самое главное — это престиж. Вроде как за восьмое место на чемпионате мира такого признания футболисты не заслужили. Особенно жестко высказывались на эту тему некоторые олимпийские чемпионы в других видах спорта. Во время обсуждения в тени остался даже орден Александра Невского наставнику команды Станиславу Черчесову, хотя по его званию заслуженного тренера тоже проходились. В различных интервью спортсменов та обида сквозит до сих пор, хотя прошло немало лет.

Впрочем, зарплаты футболистов могут свести с ума кого угодно. Ведь даже сейчас во время международного бана российского спорта 5 млн руб. в месяц считаются для РПЛ доходом весьма средненьким. Те звания заслуженных мастеров спорта игрокам наверняка будут припоминать еще долго, но хочется отметить, что этот высший спортивный титул России вручают не только за выдающиеся достижения, но и за особые заслуги перед страной в области спорта. В том числе за вклад в повышение авторитета на международном уровне. Кроме того, футболисты сборной достаточно долго дарили стране надежду, и своими победами, в том числе над Испанией, точно заслужила многое. Возможно, даже те самые звания, за которые им потом так досталось.

Владимир Осипов