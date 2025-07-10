МИД Венгрии вызвал посла Украины после смерти венгра во время мобилизации

В Закарпатье скончался гражданин Венгрии, который был мобилизован для участия в боевых действиях. Власти Венгрии заявили, что его избили железными палками и насильно доставили на призывной пункт, а позже он погиб от полученных травм. Посла Украины в Будапеште вызвали в МИД страны.

«Членам его семьи сказали, что все в порядке, но мужчина в конце концов скончался от полученных травм. Венгр был убит на Украине из-за того, что не хотел участвовать в войне»,— написал заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

На происшествие отреагировал и премьер-министр страны Виктор Орбан. «Мои искренние соболезнования семье венгерского мужчины, погибшего в результате украинской принудительной мобилизации. В эти трудные часы мы на вашей стороне»,— написал он в соцсетях.

Погибшему было 45 лет, пишет Index.hu. Об избиении и смерти сообщила в соцсетях сестра погибшего.