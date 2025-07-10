Агентство креативных индустрий Челябинской области возглавила Ирина Чиркова
Директором автономной некоммерческой организации «Агентство развития креативных индустрий Челябинской области» (АНО «КИЧО») назначена Ирина Чиркова, ранее занимавшая должность заместителя директора по развитию креативных индустрий в Агентстве международного сотрудничества региона. Процесс создания профильной организации для поддержки креативных предпринимателей завершен. Об этом сообщает пресс-служба Агентства международного сотрудничества Челябинской области.
АНО «КИЧО» официально зарегистрировано 25 июня 2025 года. Агентство возьмет на себя функции по оказанию мер поддержки, консультационных услуг, развитию и продвижению креативного бизнеса, проведению деловых, выставочных и культурно-массовых мероприятий.
По словам первого заместителя губернатора Челябинской области Ивана Куцевляка, создание отдельной организации обусловлено возросшим в несколько раз объемом задач по развитию креативной экономики. «Впереди — принятие и реализация региональной стратегии развития креативных индустрий, внедрение налоговых льгот для креативных предпринимателей, запуск работы кинокомиссии и стартап-акселераторов сразу по нескольким направлениям креативных индустрий, развитие сети креативных пространств и кластеров с господдержкой»,— сообщил первый вице-губернатор.
Как сообщал «Ъ-Южный Урал», распоряжение о создании АНО«Агентство развития креативных индустрий Челябинской области» губернатор Алексей Текслер подписал в середине мая. Учредителем организации является министерство экономического развития региона.