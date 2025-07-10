«Перед нами не стоит задача всю поляну зачистить»

«Единая Россия» (ЕР) не стала менять общеобластную часть списка своих кандидатов в депутаты законодательного собрания региона по сравнению с предыдущими выборами в 2020 году. В нее вновь и в том же порядке вошли губернатор, секретарь регионального отделения (РО) партии Андрей Травников, сенатор Александр Карелин и спикер заксобрания, руководитель фракции ЕР Андрей Шимкив. Результат единороссы также намерены показать, как минимум, не хуже, чем в 2020 году, когда они получили около 60% мест в парламенте субъекта федерации. По словам господина Травникова, партия рассчитывает на успех, но не намерена «зачистить всю поляну» по итогам избирательной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Андрей Травников во второй раз поведет однопартийцев на выборы в заксобрание

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Губернатор Андрей Травников во второй раз поведет однопартийцев на выборы в заксобрание

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Конференция РО ЕР, прошедшая 10 июля в концертном зале Новосибирского государственного аграрного университета, утвердила списки кандидатов на предстоящих выборах в областное заксобрание и горсовет Новосибирска. Кандидаты были выдвинуты во всех одномандатных округах обоих парламентов и по партсписку в заксобрание.

Выборы в заксобрание и горсовет Новосибирска пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года. 38 депутатов областного парламента избираются в одномандатных округах, еще 38 — по партспискам. Партсписок состоит из общеобластной части (не более трех кандидатов) и территориальных групп, соответствующих одномандатным округам (по три или четыре кандидата). Все 50 депутатов муниципального парламента являются одномандатниками.

В общеобластную часть партсписка вошли губернатор, секретарь РО Андрей Травников, сенатор Александр Карелин и спикер заксобрания Андрей Шимкив, возглавивший партийный избирательный штаб. Таким образом, первая тройка осталась неизменной по сравнению с предыдущими выборами 2020 года. Тогда ЕР заняла первое место при голосовании по партспискам (38,13%) и одержала победу в большинстве одномандатных округов. В результате, в действующем созыве в ее фракции насчитывается 45 депутатов из 76.

Состав кандидатов за пределами первой тройки, напротив, претерпел значительные изменения. Не стал баллотироваться целый ряд ветеранов ЕР, в числе которых Валерий Червов, Николай Мочалин и Сергей Титков. С другой стороны, в списке оказались несколько действующих депутатов, которые еще недавно состояли в других партиях. Например, Наталия Красовская, которая до сих пор формально входит во фракцию ЛДПР, возглавила тергруппу №11. Александр Тепляков из фракции справороссов — тергруппу №13, Сергей Кальченко из фракции КПРФ — тергруппу №6 и т. д.

«Это люди, доказавшие свою эффективность региону реальными делами… Каждый кандидат прошел проверку. Ключевым фактором стало не только предварительное голосование, но и опыт работы в депутатском статусе, общественной деятельности»,— рассказал о принципах отбора кандидатов господин Травников.

«Приходят — значит, они больше у нас могут реализовать свои мысли и задачи»,— объяснил присутствие недавних политических оппонентов в числе кандидатов от ЕР господин Шимкив, отвечая на вопрос «Ъ-Сибирь».

По словам господина Карелина, формирование тергрупп кандидатов проходило в условиях острой конкуренции, и на места в некоторых из них претендовало до девяти человек. Тот факт, что несколько участников конференции проголосовали против утверждения списков кандидатов, сенатор объяснил тем, что «страсти еще не улеглись».

«Задача регионального отделения — сохранить и улучшить позиции партии, достигнутые в 2020 году. Это как минимум по законодательному собранию. А по городскому совету Новосибирска — укрепить позиции, скорректировав, может быть, недостатки, которые мы получили в прошлой кампании»,— сказал губернатор о задачах, поставленных на избирательную кампанию. При этом Андрей Травников признал, что на ряде территорий позиции ЕР не так сильны, как хотелось бы партии, и «мы сознательно поддерживаем наших партнеров, исходя из логики, что в конце концов партия у нас одна — партия Новосибирской области, партия Российской Федерации». «Перед нами не стоит задача всю поляну зачистить»,— резюмировал лидер новосибирских единороссов.

После завершения конференции Александр Карелин сказал «Ъ-Сибирь», что будет готов вновь занять пост сенатора, если его выдвинет новый состав заксобрания.

«Конечно, при оценке работы губернатора, особенно если он возглавляет региональную организацию ЕР, учитывается результат ЕР на выборах. Но эта оценка не является определяющей, ведь сказываются и такие факторы, как общероссийские тенденции и степень лояльности/протестности в регионе в предыдущий период»,— ответил политолог Алексей Мазур на вопрос «Ъ-Сибирь» о том, какие риски несет для главы региона личное участие в избирательной кампании.

По его мнению, очень сложно представить себе настолько плохой результат ЕР в Новосибирской области, чтобы он серьезно сказался на оценке областного правительства, хотя и «бывают соломинки, ломающие спину верблюда».

Как писал «Ъ-Сибирь», остальные парламентские партии уже провели конференции с утверждением списка кандидатов в заксобрание. 9 июля областная избирательная комиссия заверила первый из них — от КПРФ.

Валерий Лавский