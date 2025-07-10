Боец «Орлана» пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области

Боец белгородского подразделения «Орлан» был ранен при ударе украинского FPV-дрона в районе хутора Екатериновка Волоконовского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Волоконовской ЦРБ ему диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча»,— написал господин Гладков в Telegram-канале. Сейчас боец проходит лечение амбулаторно.

Сегодня утром господин Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 121 беспилотника и 91 снаряда. Два человека погибли и шесть пострадали.